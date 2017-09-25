Украина готовит большой иск против России из-за событий в Донбассе

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Киев, 25 сентября. Украинская сторона заканчивает подготовку большого иска против России из-за событий в Донбассе. Об этом журналистам рассказал в понедельник министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Сейчас мы заканчиваем подготовку большой юридической позиции по Донбассу, так как мы это сделали по Крыму для Европейского суда по правам человека. Многие материалы будут приобщены в Международный суд в ООН», — цитирует слова украинского политика ТАСС.

При этом Петренко указал на то, что все иски, которые Киев подал против российской стороны, технически невозможно объединить в один.

Напомним, ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал к конструктивному диалогу по размещению миротворческого контингента Организации Объединенных Наций (ООН) в зоне военного конфликта в Донбассе.