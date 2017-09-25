Представительство ДНР торжественно открыли во Франции

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Донецк, 25 сентября. Во Франции открылся представительский центр Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел ДНР.

«Сегодня в городе Марсель на юге Франции состоялось торжественное открытие Представительского центра ДНР», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что представительский центр ДНР возглавил муниципальный советник при мэрии Марселя, президент национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон Жераль-Юбер Файяр. Центр будет способствовать укреплению международного имиджа ДНР, а также позволит расширить экономические, социальные и культурные связи с Францией. Данный центр является пятым по счету в Евросоюзе.