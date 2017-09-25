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Представительство ДНР торжественно открыли во Франции
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    Представительство ДНР торжественно открыли во Франции

    18:45  25 Сентября 2017
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    Представительство ДНР торжественно открыли во Франции

    Донецк, 25 сентября. Во Франции открылся представительский центр Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел ДНР.

    «Сегодня в городе Марсель на юге Франции состоялось торжественное открытие Представительского центра ДНР», — говорится в сообщении.

    В ведомстве отметили, что представительский центр ДНР возглавил муниципальный советник при мэрии Марселя, президент национального центра частных предпринимателей департамента Буш-дю-Рон Жераль-Юбер Файяр. Центр будет способствовать укреплению международного имиджа ДНР, а также позволит расширить экономические, социальные и культурные связи с Францией. Данный центр является пятым по счету в Евросоюзе.

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #донецк #франция #марсель #мид днр
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