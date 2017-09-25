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Происшествия
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Происшествия
Сотни человек эвакуированы из застрявшего в бельгийском тоннеле поезда
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    Сотни человек эвакуированы из застрявшего в бельгийском тоннеле поезда

    18:26  25 Сентября 2017
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    Сотни человек эвакуированы из застрявшего в бельгийском тоннеле поезда

    Льеж, 25 сентября. Направляющийся в Германию скоростной поезд застрял в тоннеле недалеко от бельгийского города Льеж. Остановка состава была вызвана техническими неполадками.

    Сперва машинист пытался самостоятельно решить проблему, а когда понял, что его попытки тщетны, вызвал спасателей. В итоге из поезда было эвакуировано не меньше 200 пассажиров. К месту происшествия были направлены автобусы, которые довезли путешественников до Германии. В настоящее время участок железнодорожной ветки, где остановился поезд, обесточен.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #германия #бельгия #эвакуация #поезд #тоннель #пассажиры #остановка
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