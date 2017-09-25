Санкт-Петербург: оппозиционный «марш мира» за войну. Колонка Олега Денежки

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Очередная «супермассовая» акция либералов прошла в Санкт-Петербурге в минувшее воскресенье, 24 сентября. Так называемый «марш мира» собрал привычно «рекордное» для оппозиции количество участников: аж 200 человек. При этом один из стримеров «Эха Москвы» прокомментировал свое видео за кадром так: «Народу очень много, намного больше, чем ожидалось». Если 200 человек — это «больше чем ожидалось», то это акция гномов.

Лозунги «марша мира» совпадали с лозунгами аналогичной прошлогодней акции в Санкт-Петербурге: мир в Донбассе, завершение «войны» в Сирии. Не спрашивайте меня, в чем разница меду прекращением войны и установлением мира. Не знаю. И знать не могу, не хватает мне глубины мысли и свободы демократического мышления. Но как по мне, так это одно и то же.

Вообще высота полета мысли участников марша поражает воображение — не меньше, чем Останкинская башня и Статуя Свободы вместе взятые. Люди говорят в камеру много и охотно, так как само участие в марше выглядит как-то уныло и не зрелищно.

Вот женщина почтенного пожилого возраста. Можно было бы сказать, что ввиду возрастных изменений психики ей отказало здравомыслие, тем не менее выглядит она вполне бодро. Но зато то, что она говорит…

— Петербург окружен ядерными отходами и строятся новые [предприятия атомной промышленности]...

Про что она вообще?! Да, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сосредоточено большое количество предприятий атомной промышленности, исследовательских институтов и медицинских учреждений. В процессе их деятельности образуются радиоактивные отходы. Но все это низко- и среднерадиоактивные отходы, а не отработанное ядерное топливо или тяжелая вода первого контура реактора. И все это хранится в основном на одном полигоне — в Сосновом Бору, на территории ФГУП «Рос РАО». Полигон находится более чем в 40 километрах от города и ему уже больше 50 лет. Это окружение?

Любой полигон любых отходов опасен. Даже обычная свалка колбасных обрезков и яичной скорлупы. Но можно ли говорить об окружении, тем более что радиационная обстановка в городе соответствует всем техническим нормам?

Но бабушка не только видит все мыслимые и немыслимые опасности, она знает, как их решить! Рецепт, предложенный участницей марша, прост, суров и зело умен.

— Все в стране можно сделать за один день, надо просто издать новые законы...

И все. Больше нечего не надо. Издать стопку указов, сколько успеете за день. И вот уже завтра, буквально утром, вы проснетесь в другой стране. Ошеломительно свободной, умопомрачительно демократичной и невероятно богатой. И ведь не одна эта бабушка так думает и говорит. То же самое вещает Алексей Навальный, то же самое говорил в свое время покойный Борис Немцов. Простые решения для простых людей. Степень популизма и примитивности мышления давно выскочила за пределы любой измерительной шкалы.

А вот еще один участник. Сразу видно: закаленный боец многих акций. Он объясняет, почему участников так «много». Это, оказывается, не просто участники. Массовость достигнута с помощью семейного подряда.

— Детей очень много, больше, чем я ожидал. Много совсем маленьких.

И это правда. Детей очень много. Их не просто притащили на политическое мероприятие, суть которого они в силу возраста физически понять не могут, им всучили лозунги и флаги. Это, пожалуй, самое подлое, что делает наша оппозиция: таскает по митингам детей. В надежде, что им удастся продемонстрировать картинку а-ля киевские «онижедети»: жестокое обращение полиции с самыми маленькими участниками акции.

Причем наш «ветеран» даже не скрывает надежды на такой скандал. Несмотря на то, что полиции непривычно мало, несмотря на то, что синие мундиры лишь изредка мелькают в толпе группами по два-три человека, участник акции высказался однозначно.

— Полиции очень много, они уже готовы, надели каски, а значит, получили приказ. Ждем. Мы готовы.

Завершился «марш мира» неожиданным стоянием у Медного всадника. До этого активисты прошли бесформенной рассыпанной колонной от Казанского собора до Сенатской площади. Правоохранители не пустили их на Невский проспект, в итоге участники шли до Сенатской площади по другим улицам.

Медный всадник, памятник русскому царю Петру I. Фигуры более далекой от всякого либерализма, чем Петр Великий, и придумать трудно. Соответственно и отношение к великому реформатору у оппозиционной российской публики однозначное: тиран, сатрап, душитель свобод и прочий злодей.

Однако ирония даже не в этом. «Марш мира» проходил под многочисленными украинскими флагами и одиноким грузинским. Какое отношение Грузия имеет к Сирии и Украине, понять трудно. Но можно. Это косвенное участие Украины в войне против России, а именно активные поставки вооружения и военно-технических специалистов в Грузию во время южноосетинской войны в августе 2008 года. Зато какое отношение имеет Украина к России, понять можно легко. Киев уже более трех лет обвиняет Москву в агрессии.

И вот митингующие,которые выступают на стороне Украины и Грузии, — в колонне не было ни одного российского флага, и все выкрикивали лозунг «Слава Украине» — собрались у памятника Петру I. У памятника человеку, который в 1720 году наладил контакты с Грузией, а в 1722 заключил с этой закавказской страной первые военно-политические договоры против Турции. Про Полтавскую битву, в которой царем Петром I были наголову разбиты не только шведы, но и их союзник, гетман Мазепа, я уже и не говорю.

Можно ли было найти для проукраинской и прогрузинской — а главное русофобской — пропаганды более неподходящее место? Ну, разве что возле бюста Сталина на Аллее правителей. Но она находится в Москве.

Но все же главный результат акции не в том, на что надеялись устроители. Главный результат — это спокойствие и выдержанность полиции. Несмотря на то, что акция не была согласована, правоохранители останавливать митингующих не стали. Полицейские просто следили за порядком и предупреждали инциденты, которые участники акции активно пытались провоцировать, вступая в пререкания с полицией. Но тщетно. Если на прошлогоднем марше было задержано двое участников, то в этом году — ни одного.

Вопрос: почему? Да потому, что Россия — это действительно свободная демократическая европейская страна. В ней, что бы ни говорили либералы, уважают права человека и уважают мнение, отличное от официального. В ней разрешена оппозиция. Ей спокойно дают слово на телевидении, и либералы имеют многочисленные собственные СМИ. Они не подвергаются цензуре.

В это же время на Украине нацисты бьют и унижают людей с георгиевскими лентами, а 9 мая 2017 года, еще до запрета этих лент, радикалы срывали с ветеранов ВОВ эти ленты, заставляя стариков плакать.

Если это европейские ценности, то лучше не надо. Пусть Украина стремится в Европу, а мы тут в России по старинке поживем. Страна-то варварская. Мордор — так Мордор. Видимо, судьба у нас такая.

Жить по уму, а не эмоциям.