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Сбербанк начнет оценивать заемщиков по поведению в соцсетях
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    Сбербанк начнет оценивать заемщиков по поведению в соцсетях

    18:22  25 Сентября 2017
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    Сбербанк начнет оценивать заемщиков по поведению в соцсетях

    Москва, 25 сентября. В будущем году Сбербанк намерен запустить систему оценки заемщиков по психометрическим моделям, заявил старший вице-президент банка Александр Ведяхин.

    В данный момент Сбербанк тестирует пилотную версию на клиентах, которые дали предварительное согласие. В частности, представители банка изучают поведение заемщиков в социальных сетях.

    «В 2018 году, я думаю, что это будет в полный рост. Идеальный вариант — лицо, телефон. Мы поняли кто, все следы, все источники, и соответственно стало понятно, что он за человек», — цитирует слова Ведяхина агентство РИА Новости.

    Он также подчеркнул, что Сбербанк действует в соответствии с законами страны относительно защиты персональных данных.

    Ведяхин добавил, что банк посмотрел на работы ученого из Стэнфорда Михаила Косинки (ученый, который создал технологию сбора психометрических данных - прим.ред.) и понял, что математического аппарата будет достаточно для сбора всех необходимых психометрических данных.

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    Автор: Алексей Громов
    #сбербанк #соцсети
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