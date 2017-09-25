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Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ освободила более 1700 квадратных километров
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ освободила более 1700 квадратных километров

    18:16  25 Сентября 2017  /обновлено: 18:46  25 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ освободила более 1700 квадратных километров

    Дейр эз-Зор, 25 сентября. ВКС РФ обеспечили сирийской армии успешное освобождение от «Исламского государства»1 крупных территорий на северо-западе провинции Дейр эз-Зор.

    По данным арабских источников в ходе военной операции на северо-западе Дейр эз-Зора правительственные войска Сирии при воздушной поддержке российской авиации освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) более 1700 квадратных километров.

    Во время наступления сирийской армии удалось полностью зачистить от игиловцев стратегически важный населенный пункт Маадан на севере провинции, в данный момент командование САА планирует приступить к освобождению восточного берега реки Евфрат.

    Дейр эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ освободила более 1700 квадратных километров

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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