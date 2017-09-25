Новости Украины: Киев судится с Москвой из-за Донбасса, жалобы Джамалы, тотальная АТО

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Новости Украины, 25 сентября. Киев подает в международные суды все новые иски против России — на этот раз из-за ситуации в Донбассе. Джамала пожаловалась, что новые языковые квоты, требующие исполнять по радио и ТВ песни на «мове», лишили эфира ее композицию «1944», с которой она победила на «Евровидении». Петру Порошенко подана петиция о необходимости введения режима АТО по всей Украине из-за катастрофического состояния экономики страны.

Украина активно судится с Россией

Киев заканчивает подготовку очередного иска против Москвы, на этот раз из-за событий в Донбассе. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

«Сейчас мы заканчиваем подготовку большого юридического иска по Донбассу, так как мы это ранее сделали по Крыму для ЕСПЧ (Европейского суда по правам человека). Многие материалы будут приобщены к документам для Международного суда в ООН, который пройдет в Гааге в будущем году», — заявил глава украинского минюста.

Отвечая на вопрос, почему нельзя объединить все иски Киева против Москвы в один, Петренко объяснил, что это «технически невозможно».

По словам министра юстиции Украины, в настоящее время киевскими властями поданы в международные инстанции несколько исков против России. Два украинских обращения направлены в Международный суд ООН в связи с якобы имеющей место «дискриминацией украинцев в Крыму», а также с требованием запрета «финансирования терроризма со стороны Российской Федерации». Еще пять исков киевские власти подали против Москвы в ЕСПЧ.

На Украине ограничили исполнение песни Джамалы

Украинская певица с крымско-татарскими корнями Джамала, победившая на конкурсе «Евровидение — 2016» с песней «1944» о сталинской депортации крымских татар, сама стала жертвой дискриминации, причем как раз из-за крымско-татарского языка.

Дело в том, что квота на исполнение в эфире песен на иностранных языках коснулась и композиции Джамалы «1944», в которой звучат слова на английском и крымско-татарском языках. Выступая в эфире украинского «Пятого канала», Джамала выразила недовольство этой нормой. По словам певицы, в мире есть много достойных композиций на английском и русском языках, и украинцы не обязаны денно и нощно слушать только песни на «мове».

«Знать традиции — это хорошо, но нельзя же все тащить из прошлого века», — заявила певица.

Джамала посетовала, что под ограничения попала, в том числе, ее композиция «1944», с которой она победила на «Евровидении» в 2016 году, дав возможность Киеву принимать конкурс в 2017 году.

«Это было впервые, когда на «Евровидении» звучал крымско-татарский язык, — напомнила Джамаоа о своей победе. — А у нас ее (композицию «1944») не считают украинской песней».

Напомним, то, как Украина принимала «Евровидение — 2017», превратилось в один большой скандал, в том числе возможности выступить на конкурсе была лишена российская исполнительница Юлия Самойлова.

Год назад Верховная рада Украины приняла закон о языковых квотах для радио и телевидения. Согласно этому закону песни на украинском языке должны звучать в эфире не мене 35% всего времени.

Режим АТО для всей Украины

Президенту Украины Петру Порошенко предложили объявить режим антитеррористической операции (АТО) не только в Донбассе, но и на всей украинской территории, и исключительно в связи с экономическими и социальными неурядицами. Соответствующая петиция зарегистрирована на официальном сайте президента Украины.

«АТО уже не только на востоке страны, — возмущен автор петиции. — АТО — в медицине, в образовании, в отношении к пенсионерам, да в принципе — ко всему народу».

Автор документа потребовал обязать президента, главу кабмина и всех министров Украины «ежемесячно отчитываться перед народом — что делается в стране, чтобы народ не вымер».

Ранее глава фракции партии «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что экономика Украины находится в руинах, и произошло это за время правления Петра Порошенко.

«За последние три года ВВП на душу населения снизился на 31,9%, — заявила Тимошенко. — Это полный крах экономики, окончательный развал всех стратегий».

В марте агентство Bloomberg причислило украинскую экономику к десяти худшим экономикам мира.