Анкара надеется получить российские ЗРС С-400 в ближайшие два года

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Анкара, 25 сентября. Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнутся в ближайшие два года, заявил заместитель главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Демир прокомментировал возможную дату поставок российских С-400 Анкаре. Он отметил, что большое количество сообщений на эту тему приводит «к еще большей путанице».