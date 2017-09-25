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Политика
Анкара надеется получить российские ЗРС С-400 в ближайшие два года
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    Анкара надеется получить российские ЗРС С-400 в ближайшие два года

    18:22  25 Сентября 2017
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    Анкара надеется получить российские ЗРС С-400 в ближайшие два года

    Анкара, 25 сентября. Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнутся в ближайшие два года, заявил заместитель главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

    Демир прокомментировал возможную дату поставок российских С-400 Анкаре. Он отметил, что большое количество сообщений на эту тему приводит «к еще большей путанице».

    «Конечно, дата начала поставок определена, — цитируют его турецкие СМИ. — Пока не хочу называть определенную дату, поскольку ведутся переговоры с российской стороной, чтобы приблизить ее. Но могу сказать, что поставки начнутся в течение как минимум двух лет».

    Анкара надеется получить российские ЗРС С-400 в ближайшие два года

     

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #турция #с-400 #поставки
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