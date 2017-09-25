Анкара надеется получить российские ЗРС С-400 в ближайшие два года
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Анкара, 25 сентября. Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнутся в ближайшие два года, заявил заместитель главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Демир прокомментировал возможную дату поставок российских С-400 Анкаре. Он отметил, что большое количество сообщений на эту тему приводит «к еще большей путанице».
«Конечно, дата начала поставок определена, — цитируют его турецкие СМИ. — Пока не хочу называть определенную дату, поскольку ведутся переговоры с российской стороной, чтобы приблизить ее. Но могу сказать, что поставки начнутся в течение как минимум двух лет».