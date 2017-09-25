Кадыров похвалил белорусскую картошку после «дружеской встречи» с Лукашенко

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Чечня, 25 сентября. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о визите в Белоруссию по приглашению президента страны Александра Лукашенко. Кадыров признался, что был приятно впечатлен встречей с лидером государства, и похвалил белорусскую картошку.

Глава Чеченской республики отметил, что встреча с Лукашенко получилась «очень теплой и дружеской». Собеседники делились мнениями по экономическому, культурному и научно-техническому сотрудничеству. По его словам, президент Белоруссии высоко оценил успехи чеченских властей в восстановлении и развитии республики.

«Я убежден, что у нас есть огромный потенциал для сотрудничества, укрепления белорусско-российских отношений через развитие региональных связей. Я благодарен Александру Лукашенко за приглашение. И был приятно впечатлен от нашей встречи», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава республики также пригласил в гости Лукашенко. Тот выразил желание осмотреть достопримечательности Чечни и поспособствовать развитию дружбы регионов.