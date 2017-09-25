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Сирия сегодня: ВКС РФ ударили по «Аль-Каиде» в Идлибе, Минобороны опровергло сообщения курдов об атаках
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    Сирия сегодня: ВКС РФ ударили по «Аль-Каиде» в Идлибе, Минобороны опровергло сообщения курдов об атаках

    18:28  25 Сентября 2017
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    Сирия сегодня: ВКС РФ ударили по «Аль-Каиде» в Идлибе, Минобороны опровергло сообщения курдов об атаках

    Сирия, 25 сентября. Отряды САА освободили от ИГИЛ1 еще 35 квадратных километров центральной Сирии; ВКС РФ ударили по боевикам в провинции Идлиб; официальный представитель Минобороны России опроверг сообщения об атаках российских ВКС по курдам в Дейр эз-Зоре. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    ВКС РФ атаковали позиции боевиков в Идлибе

    ВКС РФ нанесли авиаудары по позициям боевиков в провинции Идлиб, уничтожив несколько принадлежавших боевикам траншей и транспортных средств, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Военный источник агентства в Дамаске сообщил, что российские ВКС нанесли не менее 20 ударов по позициям боевиков в населенном пункте Джиср аш-Шугур. Удары ВКС РФ были нацелены на боевиков запрещенной в РФ «Исламской партии Туркестана» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из экстремистов сирийской ветви «Аль-Каиды»4 — «Джебхат ан-Нусры»5 — обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ).

    Источник также добавил, что авиаудары российских ВКС были проведены в ответ на ракетную атаку боевиков на находящийся под контролем сирийского правительства населенный пункт Аль-Курдаха в Латакии.

    Ранее сообщалось, что в результате нападения боевиков в Аль-Курдахе погибли, по меньшей мере, двое мирных жителей, еще пятеро были ранены.

    ВКС РФ атаковали позиции боевиков в Идлибе

    Правительственные войска продвигаются в провинции Хомс

    Сирийская арабская армия (САА) сделала еще один важный шаг в центральной Сирии, освободив большую часть территории, оккупированной «Исламским государством»3 (ИГ2, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в провинции Хомс, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Подразделения армии Башара Асада из состава 5-го штурмового корпуса атаковали позиции ИГИЛ в восточной части района Джубб Аль-Джарра, уничтожив более 15 террористов, продвигавшихся по проселочной местности. По словам военного источника в Пальмире, сирийская армия освободила населенные пункты Умм-эль-Райш, Масада, Расмус Аль-Нака и Аль-Зайба, взяв под контроль более 35 квадратных километров территории центральной Сирии.

    В результате, правительственные войска почти полностью контролируют район Джубб Аль-Джарра, который является основным анклавом ИГИЛ в регионе после потери Пальмиры и Ас-Сухны.

    Правительственные войска продвигаются в провинции Хомс

    Минобороны РФ опровергло атаку по курдским SDF в Дейр эз-Зоре

    Российские военные самолеты не проводили авиаудары против поддерживаемых США курдско-арабских отрядов Сирийских демократических сил (SDF)в Дейр эз-Зоре, сообщает Минобороны РФ.

    Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что «аэрокосмические силы России наносят удары по террористическим объектам, которые идентифицируются и подтверждаются по нескольким каналам».

    Конашенков также отметил, что российские беспилотники и разведка, круглосуточно действующие в районе Дейр эз-Зора, не зафиксировали столкновений между боевиками и оппозицией.

    «Особенно это касается районов углеводородных месторождений в провинции, где боевики ИГ оказывают ожесточенное сопротивление наступающим сирийским войскам», — добавил он.

    Ранее официальный представитель SDF сообщил, что российские военные самолеты якобы атаковали курдскую полицию вблизи газового месторождения Коноко в Дейр эз-Зоре.

    Минобороны РФ опровергло атаку по курдским SDF в Дейр эз-Зоре

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    5 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #хама #вкс рф #игил #асад #курды #пальмира #конашенков #латакия #идлиб #хомс
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