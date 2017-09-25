Законодательство о выборах президента РФ не нуждается в корректировке — Матвиенко

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Москва, 25 сентября. Законодательство, регламентирующее проведение президентских выборов в России, не нуждается в корректировке. Об этом в понедельник заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я не считаю, что здесь нужны какие-либо новации. Не вижу такого запроса и со стороны общества», — отметила она.

По ее словам, президент играет огромную роль в жизни страны, поэтому любые изменения в закон о выборах должны быть тщательно взвешены и обдуманы. Кроме того, спикер верхней палаты парламента добавила, что законодательство всегда эффективнее, когда оно стабильно, и не меняется раз за разом, пишет «Российская газета».