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Политика
Законодательство о выборах президента РФ не нуждается в корректировке — Матвиенко
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    Законодательство о выборах президента РФ не нуждается в корректировке — Матвиенко

    18:11  25 Сентября 2017
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    Законодательство о выборах президента РФ не нуждается в корректировке — Матвиенко

    Москва, 25 сентября. Законодательство, регламентирующее проведение президентских выборов в России, не нуждается в корректировке. Об этом в понедельник заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    «Я не считаю, что здесь нужны какие-либо новации. Не вижу такого запроса и со стороны общества», — отметила она.

    Законодательство о выборах президента РФ не нуждается в корректировке — Матвиенко

    По ее словам, президент играет огромную роль в жизни страны, поэтому любые изменения в закон о выборах должны быть тщательно взвешены и обдуманы. Кроме того, спикер верхней палаты парламента добавила, что законодательство всегда эффективнее, когда оно стабильно, и не меняется раз за разом, пишет «Российская газета».

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    Автор: Геннадий Плющев
    #выборы #президент #матвиенко #законодательство #выборы-2018
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