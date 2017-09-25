Самый дорогой Bugatti в России продадут через онлайн-аукцион

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Москва, 25 сентября. Через онлайн-аукцион в России будет продан эксклюзивный автомобиль Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Об этом сообщили в понедельник представители сервиса CarPrice.

Речь идет об одном из самых быстрых автомобилей в мире, который способен разогнаться до 100 километров в час всего за 2,6 секунды. Спорткар оценивается приблизительно в 150 миллионов рублей.

«Несмотря на рекордную цену, мы видим определенный интерес дилеров к данному автомобилю», — указано в заявлении.

Ранее стало известно о том, что гонщик Хуан Пабло Монтойя установил рекорд по набору скорости с места на автомобиле Bugatti Chiron.