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ВКС РФ уничтожили командный пункт «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб
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    ВКС РФ уничтожили командный пункт «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб

    18:01  25 Сентября 2017
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    ВКС РФ уничтожили командный пункт «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб

    Идлиб, 25 сентября. ВКС РФ нанесли серию авиационных ударов по позициям боевиков «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Идлиб и Хама.

    По данным военных источников в Сирии российские военные летчики провели очередной воздушный рейд в провинциях Хама и Идлиб. Ракетно-бомбовые удары наносились по точным и проверенным разведывательным данным.

    В результате одного из авиаударов на западе провинции Идлиб около города Хан Ассубул был уничтожен тренировочный лагерь и командный пункт террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Ликвидированы 12 исламистов, ранения получили около десяти террористов.

    ВКС РФ уничтожили командный пункт «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #идлиб #джебхат ан-нусра
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