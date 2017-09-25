ВКС РФ уничтожили командный пункт «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб

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Идлиб, 25 сентября. ВКС РФ нанесли серию авиационных ударов по позициям боевиков «Джебхат ан-Нусры» в провинциях Идлиб и Хама.

По данным военных источников в Сирии российские военные летчики провели очередной воздушный рейд в провинциях Хама и Идлиб. Ракетно-бомбовые удары наносились по точным и проверенным разведывательным данным.

В результате одного из авиаударов на западе провинции Идлиб около города Хан Ассубул был уничтожен тренировочный лагерь и командный пункт террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). Ликвидированы 12 исламистов, ранения получили около десяти террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.