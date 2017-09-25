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    Главные новости 25 сентября

    19:00  25 Сентября 2017
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    Главные новости 25 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 25 сентября.

    СМИ узнали о возможной серии отставок глав регионов России. Глава Самарской области Николай Меркушкин уже покидает свой пост, регион возглавит сенатор Дмитрий Азаров .

    Москва вновь возглавила рейтинг самых криминальных регионов России. Об этом сообщается в докладе о состоянии преступности за январь-июнь 2017 года, опубликованном на сайте Генпрокуратуры РФ. Москву признали криминальной столицей России.

    Посол Сирии в Китае Имад Мустафа заявил, что до конца следующего месяца правительственные силы смогут получить полный контроль над всеми углеводородистыми месторождениями в Сирии. Почему это слишком оптимистичное заявление — в материале ФАН. Сирия: кто заберет нефтяные месторождения Дейр эз-Зора и почему САА нельзя медлить.

    Пособие о ВС России, выпущенное в декабре прошлого года, не имеет никакого отношения к проводимой американскими властями госполитике и не является официальным документом. Об этом заявил представитель пресс-службы Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй. Пентагон объяснил, что представляет собой «пособие по войне с Россией».

    Альянсу ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель удалось выиграть выборы в Бундестаг. Об этом передает ЦИК Германии после подсчета голосов на всех 299 избирательных округах. Но что важнее, в Бундестаг попала пророссийская партия: эксперт подвел итоги выборов в Германии.

    Южнокорейская компания Samsung объявила о снижении цен на целый ряд своих мобильных устройств. Samsung Galaxy S8 и S8+ резко подешевели в России.

    Понятие роуминга исчезнет из тарифов и расчетов в России уже в начале 2018 года. Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге.

    Визовые центры Греции, Италии, Франции, а также Чехии лучше всего работают на территории России. Об этом говорится в отчете Ассоциации туристических операторов России. Названы страны, которые проще других выдают россиянам шенгенские визы.

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    Автор: Алексей Громов
    #меркель #россия #samsung #германия #роуминг #меркушкин #дмитрийазаров
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