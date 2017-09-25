Роспотребнадзор напомнил о праве получить деньги за невозвратные авиабилеты

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Москва, 25 сентября. Роспотребнадзор напомнил пассажирам о праве получить деньги даже за невозвратные билеты на фоне участившихся задержек авиакомпании «ВИМ-Авиа».

«В связи с массовыми задержками авиарейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в очередной раз информирует потребителей об их правах в случае задержки авиарейсов», — констатировали представители Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что пассажиры могут получить деньги даже за невозвратные билеты в случае задержки рейса.