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Россия
Роспотребнадзор напомнил о праве получить деньги за невозвратные авиабилеты
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    Роспотребнадзор напомнил о праве получить деньги за невозвратные авиабилеты

    18:06  25 Сентября 2017
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    Роспотребнадзор напомнил о праве получить деньги за невозвратные авиабилеты

    Москва, 25 сентября. Роспотребнадзор напомнил пассажирам о праве получить деньги даже за невозвратные билеты на фоне участившихся задержек авиакомпании «ВИМ-Авиа».

    «В связи с массовыми задержками авиарейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в очередной раз информирует потребителей об их правах в случае задержки авиарейсов», — констатировали представители Роспотребнадзора.

    Роспотребнадзор напомнил о праве получить деньги за невозвратные авиабилеты

    В ведомстве уточнили, что пассажиры могут получить деньги даже за невозвратные билеты в случае задержки рейса.

    «Такой отказ от перевозки считается вынужденным, — объяснили в Роспотребнадзоре, — и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся «невозвратным».

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #самолет #роспотребнадзор #билет #вим-авиа #задержка
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