Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке

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Сирия, 25 сентября. ВКС РФ наносят точечные удары по зонам дислокации «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе, ВВС международной коалиции разрушили здание больницы в Ракке, в Хасаке YPG готовятся к выступлению против ИГ2 на границе с Ираком. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе, продолжают бить по ИГ на востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске, Алеппо и Даръа.

«Исламское государство»: ведет обстрел Саламии, теряет позиции в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: несут потери в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Курды: продолжают зачистку Ракки от ИГИЛ1, готовятся выступать против ИГ в Хасаке.

Международная коалиция: разрушила здание Национальной больницы в Ракке.

Провинция Дамаск

В районах Джобар и Айн Тарма оазиса Восточная Гута Сирийская арабская армия (САА) продолжает предпринимать попытки прорвать линию обороны боевиков вооруженной оппозиции. Местный источник в Facebook (@UmayyaPress) пишет, что правительственные войска нанесли не менее 20 ракетных ударов по зонам дислокации радикальных формирований. Однако антиправительственные группировки отбивают атаки армии САР.

Кроме того, военный источник в социальной сети Twitter (@ain_tarma) передает, что армия Башара Асада ведет обстрел позиций боевиков в окрестностях города Хараста.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо боевики радикальных формирований напали на позиции Сирийской арабской армии (САА). Местный источник сообщает на своей странице в Facebook (@1mazennews), что солдаты армии САР смогли отразить атаку членов оппозиционных группировок. Однако автор публикации отмечает, что в ходе столкновения войска Башара Асада потеряли 10 бойцов убитыми.

В районе города Джараблус на северо-востоке Алеппо зафиксировано боестолкновение между коалицией «Тахрир аш-Шам» и Сирийской свободной армией (ССА). По данным Almanar News, причины конфликта неизвестны.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в деревне Термаала к северу от административного центра региона. О вооруженном столкновении между армией САР и антиправительственными группировками сообщает один из источников в социальной сети Twitter (@alhomsi2011). Также сирийская армия ведет обстрел зон дислокации боевиков в районе поселения Аль-Ганто, передает Twitter-канал (@thecomingstorm9).

Ранее сообщалось, что на северо-востоке региона расположения Сирийской арабской армии (САА) подверглись обстрелу со стороны радикальной группировки «Джейш аль-Изза».

Провинция Даръа

На территории провинции Даръа Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций радикальных исламистских формирований, на которых не распространяется установленный в регионе «режим тишины». Один из источников в социальной сети Twitter (@piosawaratown) пишет, что артиллерия армии САР обстреливает зоны дислокации боевиков в окрестностях города Аль-Хара. Также Twitter-канал (@piosawaratown) сообщает, что сирийская армия открыла минометный огонь по позициям боевиков в административном центре провинции Даръа. Кроме того, артобстрелу со стороны правительственных сил подверглись укрепрайоны радикалов в деревне Аль-Гария на западе региона. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@piosawaratown).

Провинция Идлиб

ВКС России продолжают наносить удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. Местный источник в социальной сети Facebook (@Sohayb.SYRi) пишет, что российская авиация уничтожила бензовоз группировки «Тахрир аш-Шам» в районе города Сармин. Кроме того, военный источник в Twitter (@Ferrapeechr1) передает, что ВКС РФ наносят авиаудары по позициям радикальных исламистов в окрестностях городов Джиср аль-Шугур и Саракеб.

Напомним, с после шестого раунда переговоров в Астане на территории провинции Идлиб действует зона деэскалации, которая не распространяется на радикальных исламистов группировки «Джебхат ан-Нусра»4 и подконтрольной ей коалиции «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка продолжается ожесточенное противостояние между курдскими военизированными формированиями и террористами «Исламского государства»3. Ранее сообщалось, что под контроль Демократических сила Сирии (SDF) перешел район Аль-Фуркан в центральной части города.

Силы курдских отрядов поддерживают ВВС международной коалиции. Информационное агентство Raqqa 24 пишет в своем Twitter-аккаунте (@24Raqqa), что удары авиации международного альянса во главе с США практически полностью разрушили здание Национальной больницы в Ракке.

Провинция Хама

ВКС России нанесли ряд точечных ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в населенном пункте Аль-Рахжан в восточной части провинции Хама. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@Ferrapeechr1).

Ранее сообщалось, что радикальные исламисты ИГИЛ готовят масштабное нападение на так называемую «дорогу жизни», однако данные сведения не были подтверждены. В это же время террористы продолжили вести ракетный обстрел города Саламия. Под огнем боевиков «Исламского государства» за последние сутки погиб один мирный житель населенного пункта.

Провинция Хасака

В приграничный с Ираком район Раджм аль-Салиби провинции Хасака прибыло подкрепление курдских Отрядов народной самообороны (YPG) с тяжелой техникой. По данным военного источника в Facebook (@SOHEB1993) курдские военизированные формирования готовятся выступать в этом районе против террористов «Исламского государства».

Ранее сообщалось, что на юге провинции Хасака при взрыве бомбы, заложенной в окрестностях деревни Анад, погибло несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)