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Политика
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Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке
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    Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке

    19:30  25 Сентября 2017
    1043

    Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке

    Сирия, 25 сентября. ВКС РФ наносят точечные удары по зонам дислокации «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе, ВВС международной коалиции разрушили здание больницы в Ракке, в Хасаке YPG готовятся к выступлению против ИГ2 на границе с Ираком. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе, продолжают бить по ИГ на востоке Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске, Алеппо и Даръа.

    «Исламское государство»: ведет обстрел Саламии, теряет позиции в Ракке.

    «Тахрир аш-Шам»: несут потери в Идлибе.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

    Курды: продолжают зачистку Ракки от ИГИЛ1, готовятся выступать против ИГ в Хасаке.

    Международная коалиция: разрушила здание Национальной больницы в Ракке.

    Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке

    В районах Джобар и Айн Тарма оазиса Восточная Гута Сирийская арабская армия (САА) продолжает предпринимать попытки прорвать линию обороны боевиков вооруженной оппозиции. Местный источник в Facebook (@UmayyaPress) пишет, что правительственные войска нанесли не менее 20 ракетных ударов по зонам дислокации радикальных формирований. Однако антиправительственные группировки отбивают атаки армии САР.  

    Кроме того, военный источник в социальной сети Twitter (@ain_tarma) передает, что армия Башара Асада ведет обстрел позиций боевиков в окрестностях города Хараста.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке

    На севере провинции Алеппо боевики радикальных формирований напали на позиции Сирийской арабской армии (САА). Местный источник сообщает на своей странице в Facebook (@1mazennews), что солдаты армии САР смогли отразить атаку членов оппозиционных группировок. Однако автор публикации отмечает, что в ходе столкновения войска Башара Асада потеряли 10 бойцов убитыми.

    В районе города Джараблус на северо-востоке Алеппо зафиксировано боестолкновение между коалицией «Тахрир аш-Шам» и Сирийской свободной армией (ССА). По данным Almanar News, причины конфликта неизвестны.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в деревне Термаала к северу от административного центра региона. О вооруженном столкновении между армией САР и антиправительственными группировками сообщает один из источников в социальной сети Twitter (@alhomsi2011). Также сирийская армия ведет обстрел зон дислокации боевиков в районе поселения Аль-Ганто, передает Twitter-канал (@thecomingstorm9).

    Ранее сообщалось, что на северо-востоке региона расположения Сирийской арабской армии (САА) подверглись обстрелу со стороны радикальной группировки «Джейш аль-Изза».

    Провинция Даръа

    Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке

    На территории провинции Даръа Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций радикальных исламистских формирований, на которых не распространяется установленный в регионе «режим тишины». Один из источников в социальной сети Twitter (@piosawaratown) пишет, что артиллерия армии САР обстреливает зоны дислокации боевиков в окрестностях города Аль-Хара. Также Twitter-канал (@piosawaratown) сообщает, что сирийская армия открыла минометный огонь по позициям боевиков в административном центре провинции Даръа. Кроме того, артобстрелу со стороны правительственных сил подверглись укрепрайоны радикалов в деревне Аль-Гария на западе региона. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@piosawaratown).

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке

    ВКС России продолжают наносить удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб. Местный источник в социальной сети Facebook (@Sohayb.SYRi) пишет, что российская авиация уничтожила бензовоз группировки «Тахрир аш-Шам» в районе города Сармин. Кроме того, военный источник в Twitter (@Ferrapeechr1) передает, что ВКС РФ наносят авиаудары по позициям радикальных исламистов в окрестностях городов Джиср аль-Шугур и Саракеб.

    Напомним, с после шестого раунда переговоров в Астане на территории провинции Идлиб действует зона деэскалации, которая не распространяется на радикальных исламистов группировки «Джебхат ан-Нусра»4 и подконтрольной ей коалиции «Тахрир аш-Шам».

    Провинция Ракка

    Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке

    В административном центре провинции Ракка продолжается ожесточенное противостояние между курдскими военизированными формированиями и террористами «Исламского государства»3. Ранее сообщалось, что под контроль Демократических сила Сирии (SDF) перешел район Аль-Фуркан в центральной части города.

    Силы курдских отрядов поддерживают ВВС международной коалиции. Информационное агентство Raqqa 24 пишет в своем Twitter-аккаунте (@24Raqqa), что удары авиации международного альянса во главе с США практически полностью разрушили здание Национальной больницы в Ракке.

    Провинция Хама

    Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке

    ВКС России нанесли ряд точечных ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в населенном пункте Аль-Рахжан в восточной части провинции Хама. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Twitter (@Ferrapeechr1).

    Ранее сообщалось, что радикальные исламисты ИГИЛ готовят масштабное нападение на так называемую «дорогу жизни», однако данные сведения не были подтверждены. В это же время террористы продолжили вести ракетный обстрел города Саламия. Под огнем боевиков «Исламского государства» за последние сутки погиб один мирный житель населенного пункта.  

    Провинция Хасака

    Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке

    В приграничный с Ираком район Раджм аль-Салиби провинции Хасака прибыло подкрепление курдских Отрядов народной самообороны (YPG) с тяжелой техникой. По данным военного источника в Facebook (@SOHEB1993) курдские военизированные формирования готовятся выступать в этом районе против террористов «Исламского государства».

    Ранее сообщалось, что на юге провинции Хасака при взрыве бомбы, заложенной в окрестностях деревни Анад, погибло несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF).

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    4 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #саа #ракка #хасака #сса #джебхат ан-нусра #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 25 сентября 19.30: ВКС РФ бомбят укрепления «Ан-Нусры» в Идлибе, ВВС коалиции разрушили здание больницы в Ракке
    Сирия новости 25 сентября 16.30: SDF освободили район Аль-Фуркан в Ракке, в Дейр эз-Зоре ИГ выбрало нового главаря
    Сирия новости 25 сентября 12.30: пять мирных жителей Ракки погибло под ударами коалиции, 70 террористов ИГ сдались SDF в Дейр эз-Зоре
    Сирия итоги за сутки на 25 сентября 06.00: переговоры США и ИГ, военный советник РФ погиб при обстреле в Дейр эз-Зоре
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