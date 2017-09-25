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Новороссия
Власти ДНР озвучили условия обмена пленными с Киевом
Новороссия
Власти ДНР озвучили условия обмена пленными с Киевом
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    Власти ДНР озвучили условия обмена пленными с Киевом

    17:50  25 Сентября 2017
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    Власти ДНР озвучили условия обмена пленными с Киевом

    Донецк, 25 сентября. Донецкая народная республика готова приступить к обмену пленными, как только Киев включит в списки 58 сторонников ДНР. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

    По ее словам списки обмена должны быть дополнены 11 людьми, которых Киев обвиняет в особо тяжких преступлениях. Также Киев должен внести в списки еще 47 человек, которые не связаны с силовой операцией в Донбассе.

    «Как только представители Киева включат в списки вышеупомянутых лиц, наша сторона сразу же приступит к обмену в соответствии с минскими соглашениями», — сказала Морозова в комментарии РИА Новости.

    Она также добавила, что условия содержания пленных сторонников ДНР на подконтрольной Киеву территории «с каждым годом все хуже и хуже».

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #киев #донбасс #украина #донецк #пленные #морозова #обмен
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