Власти ДНР озвучили условия обмена пленными с Киевом

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Донецк, 25 сентября. Донецкая народная республика готова приступить к обмену пленными, как только Киев включит в списки 58 сторонников ДНР. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

По ее словам списки обмена должны быть дополнены 11 людьми, которых Киев обвиняет в особо тяжких преступлениях. Также Киев должен внести в списки еще 47 человек, которые не связаны с силовой операцией в Донбассе.

«Как только представители Киева включат в списки вышеупомянутых лиц, наша сторона сразу же приступит к обмену в соответствии с минскими соглашениями», — сказала Морозова в комментарии РИА Новости.

Она также добавила, что условия содержания пленных сторонников ДНР на подконтрольной Киеву территории «с каждым годом все хуже и хуже».