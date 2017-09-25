МИД готовится противостоять попыткам влияния США на выборы в России

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Москва, 25 сентября. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва будет противостоять любым попыткам вмешаться в предстоящие президентские выборы в стране.

«В целом можно прогнозировать, что по мере приближения к выборам президента России попытки повлиять на нашу ситуацию, подточить стабильность изнутри не будут идти на убыль», — заявил замминистра в ходе «круглого стола», проходящего в Совфеде.

Рябков призвал подойти к этим процессам во всеоружии. По его словам, дипломатическое ведомство совместно с другими федеральными органами исполнительной власти возьмет под контроль происходящее и будет вносить предложения по противодействию попыткам вмешательства в выборы с внешней стороны, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МИД допускает возможность финансирования протестных акций в России перед выборами. Рябков не исключил, что Вашингтон может направить часть средств на проведение акций перед выборами президента РФ.