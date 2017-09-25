В России может появиться цифровой кодекс нового поколения

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Москва, 25 сентября. В России может появиться единый документ, который объединит нормы регулирования деятельности в сфере цифровой экономики. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров, который выступил на заседании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при спикере Государственной думы.

«Возможно, одним из результатов нашей совместной работы по исполнению поручения президента в части цифровой экономики будет именно такая кодификация», — отметил он.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин указал на то, что страна может стать драйвером в сфере развития криптовалют.