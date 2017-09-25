Боевики ИГИЛ обстреляли город Саламия, есть жертвы

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Саламия, 25 сентября. Боевики «Исламского государства»1 обстреляли жилые кварталы города Саламия в восточной Хаме.

Местные источники в провинции Хама сообщают о беспорядочной ракетной атаке населенного пункта Саламия. Ракеты, выпущенные из реактивных систем залпового огня «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в России), не были направлены на какие либо военные объекты, отмечает источник, все снаряды упали в жилых кварталах города.

В результате обстрела погибли четыре мирных жителя, еще четыре человека получили ранения, пишет источник. Существенные повреждения получила городская инфраструктура.

1 Организация запрещена на территории РФ.