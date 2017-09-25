Боевики ИГ атаковали конвой курдов в провинции Хасака

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Аль-Хирафи, 25 сентября. Конвой курдского ополчения попал в засаду «Исламского государства»1 в районе Аль-Хирафи.

По данным информационного агентства «Аль-Масдар» боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) устроили засаду около города Аль-Хирафи в провинции Хасака. Выждав появление конвоя «Сирийских демократических сил» (SDF) боевики атаковали курдов с применением стрелкового вооружения и ПТРК.

Большое количество техники было уничтожено, боевики убили множество ополченцев, несколько курдов попали в плен, сообщает источник. Пленных курдов, скорее всего, ожидает показательная казнь.

1 Организация запрещена на территории РФ.