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Боевики ИГ атаковали конвой курдов в провинции Хасака
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    Боевики ИГ атаковали конвой курдов в провинции Хасака

    17:36  25 Сентября 2017
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    Боевики ИГ атаковали конвой курдов в провинции Хасака

    Аль-Хирафи, 25 сентября. Конвой курдского ополчения попал в засаду «Исламского государства»1 в районе Аль-Хирафи.

    По данным информационного агентства «Аль-Масдар» боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) устроили засаду около города Аль-Хирафи в провинции Хасака. Выждав появление конвоя «Сирийских демократических сил» (SDF) боевики атаковали курдов с применением стрелкового вооружения и ПТРК.

    Большое количество техники было уничтожено, боевики убили множество ополченцев, несколько курдов попали в плен, сообщает источник. Пленных курдов, скорее всего, ожидает показательная казнь.

    Боевики ИГ атаковали конвой курдов в провинции Хасака

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #курды #хасака
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