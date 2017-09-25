Эксперт рассказал, почему роуминг в России давно следовало отменить

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Отмена роуминга внутри России не приведет к росту тарифов на сотовую связь. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

ФАС обещает компенсировать операторам сотовой связи потерю прибыли — в связи с отменой роуминга — снятием определенных административных и бюрократических барьеров. В ФАС рассчитывают, что окончательно вопрос с отменой национального роуминга будет разрешен в течение ближайших девяти месяцев.

«На рассмотрение дела отводится три месяца, при необходимости рассмотрение дела может быть продлено еще на шесть месяцев. Мы полагаем, что в эти сроки эти вопросы будут разрешены», — цитирует Газета.ру замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

Леонитий Букштейн, эксперт в области мобильной связи, считает, что в реальности отмена роуминга произойдет и того быстрее.

«Когда эта история с отменой роуминга только началась, я сразу сказал, что все будет, как хочет ФАС, так как она действует в интересах конечного потребителя услуг связи. Пока, как мы видим, фактической отмены роуминга еще нет, хотя в пакетных предложениях основных операторов сотовой связи его больше нет. Впрочем, у одного из «большой четверки» («МТС», «Билайн», «МегаФон» и Tele2 — прим. ФАН) — не буду говорить у кого, чтобы не рекламировать — роуминга как определения никогда и не было. В любом случае, требования ФАС вполне разумны. Мы не можем выглядеть белыми воронами на фоне всей остальной Европы (а до Урала Россия — это Европа), а там внутринациональный роуминг уже давно отменен», — заявил Букштейн в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Россия начала работу по отмене роуминга в 2015–2016 годах. Сейчас сообщается, что для того чтобы окончательно договориться по данному вопросу ФАС, операторам и регулятору в лице министерства связи потребуется еще от трех до девяти месяцев. Тем не менее, считает Букштейн, чего-то подобного следовало ожидать. «Не надо говорить, что вот, мол, в Европе роуминг разом взяли и отменили, а мы все никак не можем. Там это тоже был очень продолжительный и затяжной процесс. Несмотря на то, что многие европейские государства входят в шенгенскую зону, это все равно разные страны: их почти три десятка и в каждой разные операторы сотовой связи и тарифы. Сейчас мы видим, по крайней мере, что у нас этот процесс пошел», — поясняет эксперт.

«Когда-то, когда роуминг только появлялся в РФ, эта мера была объяснима. Не все операторы присутствовали во всех регионах России. Абоненты, звонящие из сети одного оператора в сеть другого, конечно же, оборачивались для операторов затратами. Это ситуация 90-х годов, теперь она уже давно позади», — подчеркивает Леонтий Букштейн.

Собственно, это и есть объяснение тому, почему об отмене роуминга стали говорить еще два года назад, а процесс был запущен только сейчас. Власти попросту дали возможность и время всем операторам зайти во все регионы РФ и наладить там свою сеть.