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Экономика
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Студентке из Кемерово грозит 20 лет тюрьмы за торговлю спайсом под видом крема и духов
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    Студентке из Кемерово грозит 20 лет тюрьмы за торговлю спайсом под видом крема и духов

    17:36  25 Сентября 2017
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    Студентке из Кемерово грозит 20 лет тюрьмы за торговлю спайсом под видом крема и духов

    Кемерово, 25 сентября. Студентке из Кемерово грозит 20 лет тюрьмы за торговлю синтетическим наркотиком под видом мужской косметики. По данным полиции региона, спайсом 20-летняя девушка торговала в свободное время, создав для этого в соцсети паблик якобы для распространения мужской парфюмерии и средств по уходу за кожей.

    Однако на самом деле вместо косметики она предлагала своим клиентам запрещенные вещества.  Уточняется, что фигуранткой уголовного дела девушка стала после того, как ее задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков кузбасского ГУ МВД. При досмотре у нее обнаружили несколько свертков со спайсом общей массой около 12 граммов. 

    В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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    Автор: Алексей Громов
    #наркотики #кемерово #студентка
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