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В Крыму назвали «филькиной грамотой» доклад ООН о нарушении прав человека
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    В Крыму назвали «филькиной грамотой» доклад ООН о нарушении прав человека

    17:56  25 Сентября 2017
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    В Крыму назвали «филькиной грамотой» доклад ООН о нарушении прав человека

    Москва, 25 сентября. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал «филькиной грамотой» доклад мониторинговой миссии, опубликованный на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором Россия обвиняется в нарушениях прав человека в республике.

    В ООН заявили о множественных нарушениях прав человека, якобы зафиксированных в Крыму после присоединения к РФ. Все сведения об этих «нарушениях» собирались посредством мониторинга с украинской территории и через специальные опросы. Примечательно, что ни один представитель УВКПЧ не посещал российский полуостров.

    48-страничный документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. В итоге его авторы порекомендовали правительству России применять в Крыму нормы украинского права.

    В Крыму назвали «филькиной грамотой» доклад ООН о нарушении прав человека

    «Все эти ооновские докладчики дискредитировали себя отсутствием объективности. Их очередной доклад  — «филькина грамота», так как он оторван от реальности и основывается на информации, которую подсовывает украинская сторона»,  — заявил Бальбек в беседе с РИА Новости.

    Депутат добавил, что для ознакомления с жизнью Крыма докладчики должны были приехать туда, а не черпать информацию из сюжетов украинских каналов. По словам собеседника агентства, российские власти не намерены слепо верить организациям, составляющим доклады вслепую. 

    «Ничего общего с крымской действительностью и мнением населения полуострова этот доклад не имеет»,  — резюмировал он.

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    Автор: Борис Любимов
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