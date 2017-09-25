В Крыму назвали «филькиной грамотой» доклад ООН о нарушении прав человека

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Москва, 25 сентября. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек назвал «филькиной грамотой» доклад мониторинговой миссии, опубликованный на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором Россия обвиняется в нарушениях прав человека в республике.

В ООН заявили о множественных нарушениях прав человека, якобы зафиксированных в Крыму после присоединения к РФ. Все сведения об этих «нарушениях» собирались посредством мониторинга с украинской территории и через специальные опросы. Примечательно, что ни один представитель УВКПЧ не посещал российский полуостров.

48-страничный документ охватывает период с 22 февраля 2014 года по 12 сентября 2017 года. В итоге его авторы порекомендовали правительству России применять в Крыму нормы украинского права.

«Все эти ооновские докладчики дискредитировали себя отсутствием объективности. Их очередной доклад — «филькина грамота», так как он оторван от реальности и основывается на информации, которую подсовывает украинская сторона», — заявил Бальбек в беседе с РИА Новости.

Депутат добавил, что для ознакомления с жизнью Крыма докладчики должны были приехать туда, а не черпать информацию из сюжетов украинских каналов. По словам собеседника агентства, российские власти не намерены слепо верить организациям, составляющим доклады вслепую.