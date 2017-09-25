В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

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ООН обвинила Россию в «нарушении прав человека» и «пытках» в Крыму, соответствующие данные приводятся в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). Авторы доклада сообщают о якобы зафиксированных фактах нарушений прав граждан, а Крым в документе обозначен как «оккупированная территория».

Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что подобного рода публикации не имеют ничего общего с объективной действительностью и преследуют лишь одну цель — дискредитировать Россию.

«Это уже не первая такая публикация в своем роде, и понятно, для чего она «состряпана» — дискредитировать сам факт присоединения Крыма к России. Все жители Крыма наделены точно такими же правами, что и остальные граждане страны. Недовольных можно найти в любом регионе, но это не значит, что права граждан систематически ущемляются. Прецеденты нарушения прав граждан нужно выявлять и бороться с ними», — заключил Джабаров.

Кроме того, авторы доклада считают, что в Крыму должны действовать нормы украинского права, поскольку считают полуостров «оккупированным». Это предложение в беседе с ФАН раскритиковал политолог.