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Хомс: российские военные встретились с боевиками для обсуждения условий перемирия
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    Хомс: российские военные встретились с боевиками для обсуждения условий перемирия

    17:25  25 Сентября 2017
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    Хомс: российские военные встретились с боевиками для обсуждения условий перемирия

    Хомс, 25 сентября. Российские военные намерены демилитаризировать участок трассы Хомс-Хама.

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и военные полицейские ВС РФ встретились с лидерами вооруженных формирований, контролирующих район Растан в провинции Хомс, также называемый карманом Растана.

    Целью встречи было обсуждение условий, связанных с соглашением о режиме прекращения боевых действий в данном регионе, сообщает агентство «Аль-Масдар». Это позволит наладить регулярные поставки гуманитарной помощи мирным жителям Растана, а также вести мониторинг режима прекращения огня на данной территории, сообщают специалисты российского Центра.

    Хомс: российские военные встретились с боевиками для обсуждения условий перемирия

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #боевики #хомс #растана
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