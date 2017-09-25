Хомс: российские военные встретились с боевиками для обсуждения условий перемирия

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Хомс, 25 сентября. Российские военные намерены демилитаризировать участок трассы Хомс-Хама.

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии и военные полицейские ВС РФ встретились с лидерами вооруженных формирований, контролирующих район Растан в провинции Хомс, также называемый карманом Растана.

Целью встречи было обсуждение условий, связанных с соглашением о режиме прекращения боевых действий в данном регионе, сообщает агентство «Аль-Масдар». Это позволит наладить регулярные поставки гуманитарной помощи мирным жителям Растана, а также вести мониторинг режима прекращения огня на данной территории, сообщают специалисты российского Центра.