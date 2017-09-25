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ДНР: Киев использует мобильные группы диверсантов для обстрелов в Донбассе
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    ДНР: Киев использует мобильные группы диверсантов для обстрелов в Донбассе

    17:34  25 Сентября 2017
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    ДНР: Киев использует мобильные группы диверсантов для обстрелов в Донбассе

    Донецк, 25 сентября. Киев использует диверсионные группы ВСУ для провокационных обстрелов в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

    По данным разведки ДНР, в районе Дзержинска зафиксирована работа мобильных диверсионных групп из состава 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ. Диверсанты ведут минометные и стрелковые обстрелы позиций ДНР, а также населенных пунктов республики. Кроме того, украинские диверсанты обстреливают населенные пункты Донбасса, которые находятся под контролем Киева.

    По мнению Басурина, данные факты свидетельствуют о том, что украинские власти не планируют мирно урегулировать конфликт в Донбассе.

    Ранее глава ДНР Александр Захарченко заявил, что выборы президента Украины, которые запланированы на 2019 год, на территории республики проводиться не будут, передает URA.RU.

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    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #украина #донецк
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