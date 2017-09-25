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Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП под Курском
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    Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП под Курском

    17:29  25 Сентября 2017
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    Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП под Курском

    Курск, 25 сентября. Трагедия произошла в Курской области: в результате страшного ДТП погибли пять человек, среди которых оказалась чемпионка Липецкой области по фитнес-бикини Диана Позднякова. 

    Как стало известно, авария случилась накануне вечером на 148-м км трассы Курск–Борисоглебск. Так, Mitsubishi Carisma выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, после чего столкнулся с Peugeot-308. От сильного удара водитель и три пассажирки второй иномарки получили смертельные травмы. Пассажирка японского автомобиля также скончалась на месте. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель и еще один пассажир Mitsubishi

    По словам президента белгородской федерации бодибилдинга Сергея Алиева, 23-летняя спортсменка готовилась к турниру в Белгороде, намеченному на 8 октября.Теперь турнир будет посвящен ее памяти, сообщает «Газета.ру».

    Напомним, ранее сообщалось, что более десяти дорожно-транспортных происшествий случилось на трассах Московской области в минувшие выходные и этот понедельник.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #курск
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