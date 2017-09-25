Ракка: за сутки при авиаударах западной коалиции погибло семь мирных жителей

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Ракка, 25 сентября. Жители сирийской Ракки продолжают гибнуть при авиаударах ВВС США и обстрелах курдов.

Сирийские источники сообщили, что в результате серии ракетно-бомбовых ударов со стороны авиации международной коалиции во главе с США и обстрелов курдского ополчения из «Сирийских демократических сил» (SDF) за минувшие сутки в Ракке погибло не менее семи гражданских лиц.

Источник подчеркивает, что за три месяца проведения боевой операции в Ракке и ее окраинах от действий ВВС США погибло около 1000 мирных жителей, среди которых 166 женщин и 236 детей.