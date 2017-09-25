Турчинов объявил о готовности России к «мощной континентальной войне»

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Киев, 25 сентября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов рассказал делегации парламента Канады во главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром о том, какие цели, по его мнению, преследовали Москва и Минск, проведя совместные стратегические учения «Запад-2017».

По его убеждению, так Россия и Белоруссия хотели продемонстрировать готовность к «ведению мощной континентальной войны». Текст выступления Турчинова опубликовали на официальном сайте СНБО.

Как следует из текста его заявления, последний этап учений был посвящен проверке «боеготовности ядерной триады» и отработке ее воздушных, наземных и морских составляющих.

«Тем самым президент РФ Владимир Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны», — подчеркнул он.

Напомним, стратегические учения «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября на трех полигонах РФ, а также на территории Белоруссии. В них приняли участие 12,7 тыс. военнослужащих. Несмотря на то, что замглавы Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, Киев и руководство ряда государств, входящих в НАТО, поспешили сообщить о своей обеспокоенности по поводу «Запада-2017».