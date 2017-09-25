Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск
Закрыть
Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело по факту хищения денежных средств в «ВИМ-Авиа»
Украина
Турчинов объявил о готовности России к «мощной континентальной войне»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Турчинов объявил о готовности России к «мощной континентальной войне»

    19:28  25 Сентября 2017
    229

    Турчинов объявил о готовности России к «мощной континентальной войне»

    Киев, 25 сентября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов  рассказал делегации парламента Канады во главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром о том, какие цели, по его мнению, преследовали Москва и Минск, проведя совместные стратегические учения «Запад-2017».

    По его убеждению, так Россия и Белоруссия хотели продемонстрировать готовность к «ведению мощной континентальной войны». Текст выступления Турчинова опубликовали на официальном сайте СНБО.

    Как следует из текста его заявления, последний этап учений был посвящен проверке «боеготовности ядерной триады» и отработке ее воздушных, наземных и морских составляющих.

    «Тем самым президент РФ Владимир Путин демонстрирует готовность к ведению мощной континентальной войны»,  — подчеркнул он.

    Напомним, стратегические учения «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября на трех полигонах РФ, а также на территории Белоруссии. В них приняли участие 12,7 тыс. военнослужащих. Несмотря на то, что замглавы Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, Киев и руководство ряда государств, входящих в НАТО, поспешили сообщить о своей обеспокоенности по поводу «Запада-2017».

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ярослава Замысловатова
    #россия #белоруссия #украина #турчинов #канада #снбо #запад-2017
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 101060

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29316

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        42554

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        22326

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8631
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        В Совфеде объяснили доклад ООН по Крыму попыткой дискредитировать Россию

        17:47   25 Сентября 2017
        330
        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        Гибель российского генерала в Сирии стала результатом двуличной политики США – МИД РФ

        16:16   25 Сентября 2017
        3127
        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        Глава Минкомсвязи рассказал, когда россияне забудут о роуминге

        15:25   25 Сентября 2017
        3843
        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        Путин уволил губернатора Самарской области Меркушкина

        13:54   25 Сентября 2017
        1165