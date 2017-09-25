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Силовики взяли штурмом подпольное казино в Вологде
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    Силовики взяли штурмом подпольное казино в Вологде

    17:38  25 Сентября 2017
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    Силовики взяли штурмом подпольное казино в Вологде

    Вологодская область, 25 сентября. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного игрового клуба в Вологде. Об этом сообщили в понедельник представители регионального управления МВД Российской Федерации.

    Инцидент произошел на проспекте Победы. Согласно предварительным данным, бойцы СОБРа штурмовали казино, расположенное в доме 25. В результате был задержан организатор заведения. Кроме того, силовики изъяли 33 единицы игорной техники и около 50 тысяч рублей выручки.

    Напомним, в начале августа стало известно о том, что группа полицейских могла покрывать владельца игорных клубов в Московской области.

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    Автор: Алексей Громов
    #вологда #казино
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