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Самая полная женщина в мире умерла после похудения
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    Самая полная женщина в мире умерла после похудения

    17:08  25 Сентября 2017
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    Самая полная женщина в мире умерла после похудения

    Дубай, 25 сентября. Обладательница титула самой полной женщины в мире египтянка Иман Ахмед Абдулатти умерла в больнице ОАЭ после операции по снижению веса.

    По информации представителей госпиталя Бурджиль в Абу-Даби, женщина, вес которой достигал 500 кг, смогла похудеть почти на 200 кг во время лечения в больнице Мумбаи. Однако ее сестра настояла на том, чтобы перевести Абдулатти в ОАЭ.

    «Иман умерла в понедельник, 25 сентября, от кишечной непроходимости и почечной недостаточности. Она наблюдалась командой из более 20 докторов разной специализации», — отмечается в заявлении руководства госпиталя. Врачи также выразили соболезнования в связи со смертью женщины.

    Трагическая история Иман Ахмед Абдулатти стала известна в конце прошлого года. Доктора ставили 36-летней женщине «слоновую болезнь» и «порок желез». В свои годы она успела пережить инсульт и была прикована к постели.

    На случай Иман обратил внимание индийский врач Муффазал Лаквадала, который специализируется на лапароскопии.  Именно он и предложил женщине свою помощь.

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    Автор: Алексей Громов
    #иман ахмед абдулатти #самая полная женщина
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