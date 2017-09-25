Самая полная женщина в мире умерла после похудения

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Дубай, 25 сентября. Обладательница титула самой полной женщины в мире египтянка Иман Ахмед Абдулатти умерла в больнице ОАЭ после операции по снижению веса.

World's #heaviest woman, #Eman Ahmed, passed away at 4.35 am in #Burjeel Hospital, Abu Dhabi

Reason: an intestinal shock & kidney failure pic.twitter.com/cJzQCNAU1H — Mateen Hafeez (@Mateen_Hafeez) September 25, 2017

По информации представителей госпиталя Бурджиль в Абу-Даби, женщина, вес которой достигал 500 кг, смогла похудеть почти на 200 кг во время лечения в больнице Мумбаи. Однако ее сестра настояла на том, чтобы перевести Абдулатти в ОАЭ.

«Иман умерла в понедельник, 25 сентября, от кишечной непроходимости и почечной недостаточности. Она наблюдалась командой из более 20 докторов разной специализации», — отмечается в заявлении руководства госпиталя. Врачи также выразили соболезнования в связи со смертью женщины.

Трагическая история Иман Ахмед Абдулатти стала известна в конце прошлого года. Доктора ставили 36-летней женщине «слоновую болезнь» и «порок желез». В свои годы она успела пережить инсульт и была прикована к постели.

На случай Иман обратил внимание индийский врач Муффазал Лаквадала, который специализируется на лапароскопии. Именно он и предложил женщине свою помощь.