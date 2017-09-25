Пользователи Skype сообщили о массовом сбое мессенджера

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Москва, 25 сентября. Пользователи Skype рассказали о неполадках в работе популярного мессенджера во многих странах мира. Как сообщает сервис Downdetector, проблемы в работе Skype начались в шесть часов утра.

При этом больше всего сообщений о неполадках поступило из России, Белоруссии, Украины и Великобритании. Проблемы также наблюдаются в Казахстане, Японии, ряде европейских стран и на Филиппинах.

Как передает Газета.ру, это уже не первый подобный случай. В последний раз столь массовый сбой в работе Skype происходил 3 августа.