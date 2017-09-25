Донбасс сегодня: Донецк под минометным огнем, в ДНР сбивают «птиц смерти»

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Новороссия, 25 сентября. ДНР под минометным огнем; ВСУ модифицируют беспилотники для нанесения ударов с воздуха; фейковые инфоповоды украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки с позиций ВС Украины по 16 населенным пунктам Донецкой и Луганской народных республик было выпущено до 50 артиллерийских снарядов и мин различного калибра. Таким образом, солдаты ВСУ и Нацгвардии нарушили режим прекращения огня 25 раз.

При обстрелах территорий Донбасса украинские силовики применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений. На донецком направлении ВСУ открыли огонь из минометов калибром 122 мм, 120-мм и 82-мм. Наиболее интенсивным обстрелам подверглись Кировский и Петровский район столицы республики. На луганском направлении огонь велся из штатных вооружений БМП, БТР, гранатометов различного типа и стрелкового оружия.

«Птицы смерти» на вооружении ВСУ

По информации оперативного командования ДНР, в последнии дни украинская сторона стала все чаще использовать воздушные разведсредства на территории республики. При этом многие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) являются продуктами кустарного производства, а некоторые из них модифицируются – на беспилотники монтируют осколочные гранаты и кумулятивные заряды.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС ДНР на днях предотвратили попытку проникновения двух БПЛА. Также сообщается, что уничтожение беспилотников сопровождалось дополнительной детонацией установленных на них взрывчатых веществ.

«Боевики бегут из Донбасса»

Таким заголовком «выстрелили» в понедельник многие украинские СМИ. Поводом стал очередной вброс в социальных сетях. Некий пользователь с ником Necro Mancer опубликовал в своем профиле в соцсети скриншот страницы некого Андрея Ко. Некий мужчина представлен аудитории как «боевик» ВС ДНР. Он пишет, что военнослужащие «устали», и многие командиры уезжают в Россию, якобы не выдерживая давления со стороны тыловых офицеров штаба.

Перейдя на страницу Андрея Ко, можно увидеть, что первая запись в его профиле была сделана 4 сентября этого года. В течение первых трех дней существования страницы происходит ее «накачка» репостами информации из пророссийских сообществ «ВКонтакте». Ни одной записи от первого лица не выложено. Далее следует двухнедельный перерыв в активности пользователя. Предположительно этот период для приведения страницы в более-менее правдоподобный вид был выждан с целью добавления друзей из указанных выше пророссийских сообществ.

После перерыва — 21 сентября — появляется единственная запись, сделанная на странице от первого лица и процитированная украинскими пропагандистами. В сухом остатке мы имеем фейковую страницу, по которой невозможно идентифицировать личность ее владельца, но которого украинские СМИ выдают именно за военнослужащего ВС ДНР. Поэтому достоверность любой указанной информации является близкой к нулю.

По имеющимся данным, пользователь Necro Mancer предположительно является сотрудником украинского 72 центра ИПСО (центр информационно-психологических операций).