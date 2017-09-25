Европейский МММ: выборы в Германии и победа Меркель в контексте Большой игры

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Итоги выборов в бундестаг показали, что лидер ХДС/ХСС Ангела Меркель сохранит пост канцлера ФРГ на следующие четыре года. Согласно предварительным данным, ее партия получает около 33% голосов избирателей и 246 кресел в новом, расширенном до 709 человек, составе немецкого парламента.

Социал-демократы становятся обладателями 153 мандатов (20,5%), правая «антимигрантская» «Альтернатива для Германии» — 94 (12,6%), свободные демократы — 80 (10,7%), Левая партия — 69 (9,2%), и «зеленые» — 67 (8,9%).

Неслучайные случайности

Как правило, эти результаты комментируются исключительно во внутригерманском контексте: что та или иная политическая сила потеряла или приобрела, с какими тенденциями в общественной жизни это связано и как скажется на внутренней и внешней политике Берлина. Рассматриваются различные варианты нового коалиционного правительства (для утверждения которого нужно минимум 355 депутатских голосов) и вероятные распределения министерских портфелей.

Между тем, все это — несомненно, важная, самая обширная, но далеко не единственная и, по сути, даже не главная проекция выборов 24 сентября. Поскольку Германия, наряду с Францией и Великобританией (да, не удивляйтесь — несмотря на «Брекзит» и во многом даже благодаря ему), остается одним из «локомотивов» единой Европы.

После того как Дэвид Кэмерон уступил пост лидера тори и кресло премьер-министра Терезе Мэй, а президентом Франции был избран Эммануэль Макрон, во главе всех трех важнейших стран ЕС оказались бездетные политики, чьи фамилии начинаются на «М», — своего рода «европейский МММ» (Меркель—Мэй—Макрон). Конечно, подобное совпадение с детищем небезызвестного Сергея Мавроди выглядит абсолютно случайным и не имеющим под собой никакого реального смысла, но «сказка ложь, да в ней намек…»

Это самое «евроМММ», что называется, зажигает не по-детски. Прежде всего — в том, что касается их отношений с Дональдом Трампом.

Кстати, Тереза Мэй первой из государственных лидеров провела переговоры с 45-м президентом США практически сразу после его инаугурации — их встреча состоялась в Белом доме 27 января. С Ангелой Меркель «Большой Дональд» впервые официально встретился там же 18 марта, а вот Эммануэля Макрона посетил в Париже 13 июля.

Результаты? Великобритания назвала официальный визит американского президента «нежелательным», Франция и Германия все чаще и все более жестко критикуют деятельность администрации Трампа. При этом не забывая активно упражняться в антироссийской риторике и практике.

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Более того, Макрон, взвесив все «за» и «против», видимо, отказался от щедрого предложения своего американского коллеги сделать Париж самостоятельным «центром силы» внутри Евросоюза, объединив под своей эгидой все «романо-средиземноморские» государства, от Португалии до Румынии, как «второй фронт» против Германии («первым фронтом» стал, с подачи Вашингтона, проект «Троеморья», формально возглавляемый Варшавой, а реально — Ватиканом через Вену).

Меркель может уходить?

В этой вроде бы сложной и запутанной европейской политической игре есть один четкий и бесспорный финансовый мотив: Великобритания никому ничего платить не намерена.

Раньше говорили, что англичанин уходит, не прощаясь. Великобритания сейчас с ЕС все время прощается, но не уходит. Она, похоже, и «Брекзит» затеяла только ради того, чтобы обезопасить свою сеть финансовых оффшоров от попыток США установить над ними контроль: напрямую, через FATF, или через институты Евросоюза.

Учитывая объемы проходящих через эти оффшоры транзакций, сумма «отступных», которые Лондон все-таки согласился уплатить Брюсселю за сохранение свободы перемещения капиталов из «единой Европы» на Туманный Альбион и обратно, 40 млрд евро, выглядит едва ли не карманными расходами.

И если удивительный политический взлет Эммануэля Макрона напрямую связывают с тем обстоятельством, что он является «человеком Ротшильдов», то можем ли мы исключить воздействие того же (или аналогичного) фактора на удивительное политическое долголетие Ангелы Меркель? Которое, кстати, обеспечивают все «большие медиа» Германии?

Следовательно, нынешняя победа христианских демократов на выборах в Бундестаг означает, прежде всего, сохранение нынешней «евроМММ» — пусть даже в режиме «хоть тушкой, хоть чучелом». Соответственно, есть большие подозрения, что свой четвертый канцлерский срок фрау Меркель досидеть до конца так и не удастся. Слишком быстро и серьезно меняются глобальные военно-политические и финансово-экономические обстоятельства.

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Вообще говоря, бундесканцлерин на протяжении всей своей карьеры выглядела слишком резистентным политиком, чтобы адекватно реагировать на изменения подобного рода. Вопрос только в том, насколько быстро и каким образом это будет оформлено: внутрипартийным, внутриполитическим или как-то иначе?

Но пока — спешите видеть! — представление «евроМММ» продолжается.