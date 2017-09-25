Политолог высмеял предложение ООН применять в Крыму украинское законодательство

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) рекомендует правительству России применять в Республике Крым нормы украинского права. Соответствующее предложение отражено в 48-страничном докладе, авторы которого называют Крым «оккупированной территорией».



«Прекратить осуществление законодательства по экстремизму, терроризму и сепаратизму в целях криминализации свободы слова и мирного поведения», — пишут авторы труда.

Член совета по межнациональным отношениям при Президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что требования к российской стороне со стороны ООН нельзя назвать релевантными, поскольку Крым – это неотъемлемая часть территории Российской Федерации.

«Крым — это российская территория, суверенитет распространяется на территорию Крыма, а значит, республика находится под юрисдикцией Российской Федерации. Внутреннее законодательство является приоритетным. Ну и самое главное — это волеизъявление народа, жители республики сделали свой выбор, когда проголосовали за присоединение к РФ на референдуме», — говорит эксперт.

Безпалько отмечает, что авторы доклада изначально преследовали геополитические цели, работа наглядно отражает те двойные стандарты, которые регулярно применяются Западом по отношению к России.

«Интересно, авторы доклада не пытались выяснить, насколько легитимным было использование со стороны США и НАТО военной силы против Союзной Республики Югославия? Насколько было законным отторжение части территории и создание независимого государства? Давайте тогда потребуем создания сербского законодательства, сербских вооруженных сил на территории Косово. Давайте приведем границы Израиля в соответствие с теми границами, которые в свое время установила сама Организация Объединенных Наций», — заключает Богдан Безпалько.

Полуостров Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года. За это решение на референдуме проголосовало подавляющее большинство жителей. Многие иностранные политики спекулируют этим фактом в антироссийской риторике.