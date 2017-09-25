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Политика
Политолог высмеял предложение ООН применять в Крыму украинское законодательство
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    Политолог высмеял предложение ООН применять в Крыму украинское законодательство

    17:11  25 Сентября 2017
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    Политолог высмеял предложение ООН применять в Крыму украинское законодательство

    Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)  рекомендует правительству России применять в Республике Крым нормы украинского права. Соответствующее предложение отражено в 48-страничном докладе, авторы которого называют Крым «оккупированной территорией».


    «Прекратить осуществление законодательства по экстремизму, терроризму и сепаратизму в целях криминализации свободы слова и мирного поведения», — пишут авторы труда.

    Политолог высмеял предложение ООН применять в Крыму украинское законодательство

    Член совета по межнациональным отношениям при Президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что требования к российской стороне со стороны ООН нельзя назвать релевантными, поскольку Крым – это неотъемлемая часть территории Российской Федерации.

    «Крым — это российская территория, суверенитет распространяется на территорию Крыма, а значит, республика находится под юрисдикцией Российской Федерации. Внутреннее законодательство является приоритетным. Ну и самое главное — это волеизъявление народа, жители республики сделали свой выбор, когда проголосовали за присоединение к РФ на референдуме», — говорит эксперт.

    Политолог высмеял предложение ООН применять в Крыму украинское законодательство

    Безпалько отмечает, что авторы доклада изначально преследовали геополитические цели, работа наглядно отражает те двойные стандарты, которые регулярно применяются Западом по отношению к России.

    «Интересно, авторы доклада не пытались выяснить,  насколько легитимным было использование со стороны США и НАТО военной силы против Союзной Республики Югославия? Насколько было законным отторжение части территории и создание независимого государства? Давайте тогда потребуем создания сербского законодательства, сербских вооруженных сил на территории Косово. Давайте приведем границы Израиля в  соответствие с теми границами, которые в свое время установила сама Организация Объединенных Наций», — заключает Богдан Безпалько.

    Полуостров Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года. За это решение на референдуме проголосовало подавляющее большинство жителей. Многие иностранные политики спекулируют этим фактом в антироссийской риторике.

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    Автор: Михаил Блинов
    #россия #крым #политика
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