Геннадий Онищенко сравнил выборы президента РАН с трудными родами

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В Москве проходит общее собрание членов Российской академии наук (РАН), которое предваряет выборы президента Академии. Выборы состоятся завтра и, скорее всего, пройдут в несколько туров. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, который является одним из авторов закона о выборах главы РАН, сравнил этот процесс с трудными родами.

Общее собрание, посвященное предстоящим выборам главы РАН, началось с выступления вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича, сообщает «Газета.Ru». Вице-премьер отметил, что главное качество, которое должно быть у будущего президента РАН, это готовность к командной работе как в рамках Академии, так и в рамках правительства РФ. Дворкович также поблагодарил и.о. президента РАН Валерия Козлова за работу в переходный период.

Первоначально было зарегистрировано семь кандидатов на пост президента Академии. Позднее, после согласования в правительстве РФ, из списка выбыли проректор МГУ академик Алексей Хохлов и директор Института иммунологии и физиологии РАН Валерий Черешнев.

На настоящий момент в списке кандидатов на пост главы РАН остаются следующие академики: гендиректор ВНИИ авиационных материалов Евгений Каблов, гендиректор НИИ молекулярной электроники Геннадий Красников, и. о. научного руководителя Института океанологии Роберт Нигматулин, председатель совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко и директор Федерального исследовательского центра «Институт прикладной физики Российской академии наук» Александр Сергеев.

Ситуацию вокруг выборов президента РАН Федеральному агентству новостей прокомментировал первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, который ранее подробно знакомил ФАН со своей позицией по этому вопросу.

«На мой взгляд сейчас идет очень продуктивная работа, в которой принимают участие все согласованные кандидаты, что демонстрирует правильность принятого по процедуре выборов решения, — отметил Геннадий Онищенко. — Были выдвинуты семь кандидатов. Потом правительство из этих семи кандидатур согласовало пять. Об этом было заявлено во вступительном сообщении. Все пять кандидатов получили возможность выступить перед высоким собранием со своими программами. Всем было дано по 20 минут на выступление, а затем десять минут на ответы на вопросы. Отмечу, кандидаты выступают в алфавитном порядке. После выступлений кандидатов слово берут те, кто поддерживает ту или иную кандидатуру. Завтра будет голосование. Так что, в принципе, идет нормальная конструктивная работа».

По словам Геннадия Онищенко, против предложенной процедуры никто из академиков не возражал.

«Ученые не теоретически, а на своем опыте убедились, что правительство рекомендовало для избрания пятерых, — отметил депутат Госдумы. — А дальше уже не правительство выбирает, а сами академики избирают из этих пятерых. Завтра будут выборы, и я надеюсь, что все-таки будет принято решение об избрании главой РАН кого-то из этих пяти достойнейших ученых нашей страны. И уже тогда следующий этап — утверждение президентом Российской Федерации избранного академиками президента РАН. Так что закон, который ранее был принят, дает полную ясность — не правительство выбирает, а есть предложенные после предварительного согласования пять кандидатов, и из них выбирается один достойнейший. Не это ли торжество демократии? Я, например, таких прецедентов не знаю. Обычно правительство предлагает свое окончательное мнение по кандидатурам, которые ему предлагают. А тут наоборот — правительство предлагает академикам самим принять решение».

По словам Геннадия Онищенко, это напоминает процесс родов — и родов непростых, где все должны действовать сообща, чтобы долгожданный «ребенок» наконец-то проявился.