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Политика
США бездоказательно обвиняют РФ в нарушении режима нераспространения — Рябков
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    США бездоказательно обвиняют РФ в нарушении режима нераспространения — Рябков

    17:00  25 Сентября 2017
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    США бездоказательно обвиняют РФ в нарушении режима нераспространения — Рябков

    Москва, 25 сентября. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон до сих пор не предъявил ни одного факта, который бы подтвердил обвинения в адрес Москвы в нарушении Договора о ракетах малой и средней дальности.

    «По всем пунктам, прозвучавшим на заседании Совета Безопасности ООН по теме нераспространения, претензиям к России — мы неоднократно высказывались», — напомнил Рябков.

    По его словам, попытки США голословно обвинять РФ в нарушениях ряда соглашений, включая РСМД, для Москвы неприемлемы.

    Как сообщалось ранее, Москва встревожена тем, что действия США в Сирии не совпадают с заявлениями Вашингтона о заинтересованности в ликвидации запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #сша #рябков
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