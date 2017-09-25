США бездоказательно обвиняют РФ в нарушении режима нераспространения — Рябков

В Избранное

Москва, 25 сентября. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Вашингтон до сих пор не предъявил ни одного факта, который бы подтвердил обвинения в адрес Москвы в нарушении Договора о ракетах малой и средней дальности.

«По всем пунктам, прозвучавшим на заседании Совета Безопасности ООН по теме нераспространения, претензиям к России — мы неоднократно высказывались», — напомнил Рябков.

По его словам, попытки США голословно обвинять РФ в нарушениях ряда соглашений, включая РСМД, для Москвы неприемлемы.

Как сообщалось ранее, Москва встревожена тем, что действия США в Сирии не совпадают с заявлениями Вашингтона о заинтересованности в ликвидации запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.