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Алеппо: боевики «Джебхат ан-Нусры» готовятся атаковать ССА на западе провинции
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    Алеппо: боевики «Джебхат ан-Нусры» готовятся атаковать ССА на западе провинции

    16:57  25 Сентября 2017
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    Алеппо: боевики «Джебхат ан-Нусры» готовятся атаковать ССА на западе провинции

    Алеппо, 25 сентября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» готовятся к крупной битве с ССА на фоне усиления армии Турции на границе с Сирией.

    Арабский информационный портал «Аль-Ватан» сообщал со ссылкой на местные источники, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) стягивают значительные силы к населенному пункту Аль-Артаб в западной части провинции Алеппо.

    Отмечается, что Турция перебросила тяжелую боевую технику на границу с Сирией, в планах Анкары, считают военные эксперты, наступление на позиции «Ан-Нусры» в провинции Идлиб при поддержке протурецкой «Свободной сирийской армии» в провинции Алеппо.

    Алеппо: боевики «Джебхат ан-Нусры» готовятся атаковать ССА на западе провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #сса #джебхат ан-нусра
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