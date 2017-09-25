Алеппо: боевики «Джебхат ан-Нусры» готовятся атаковать ССА на западе провинции

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Алеппо, 25 сентября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» готовятся к крупной битве с ССА на фоне усиления армии Турции на границе с Сирией.

Арабский информационный портал «Аль-Ватан» сообщал со ссылкой на местные источники, что боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) стягивают значительные силы к населенному пункту Аль-Артаб в западной части провинции Алеппо.

Отмечается, что Турция перебросила тяжелую боевую технику на границу с Сирией, в планах Анкары, считают военные эксперты, наступление на позиции «Ан-Нусры» в провинции Идлиб при поддержке протурецкой «Свободной сирийской армии» в провинции Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.