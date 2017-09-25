Разведка ДНР сообщила о подготовке провокаций ВСУ в районе Авдеевки

В Избранное

Донецк, 25 сентября. Власти Донецкой народной республики опасаются обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе в районе подконтрольного Киеву города Авдеевка. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, разведка ДНР зафиксировала прибытие в район Авдеевки подразделений из состава 54-й бригады ВСУ. Командиру 54-й бригады ВСУ поставлена задача максимально дестабилизировать обстановку на линии разграничения в районе Авдеевки. Он также добавил, что ранее подразделения из состава 54-й бригады отличились особой жестокостью при обстрелах Горловки, а также при обострении ситуации на Светлодарской дуге.