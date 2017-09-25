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Пушков: США помогают ИГИЛ захватывать месторождения нефти и газа в Дейр эз-Зоре
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    Пушков: США помогают ИГИЛ захватывать месторождения нефти и газа в Дейр эз-Зоре

    16:35  25 Сентября 2017  /обновлено: 16:54  25 Сентября 2017
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    Пушков: США помогают ИГИЛ захватывать месторождения нефти и газа в Дейр эз-Зоре

    Москва, 25 сентября. Сенатор Алексей Пушков считает, что в Дейр эз-Зоре появилось новое поле битвы, а США решились на открытую поддержку «Исламского государства»2.

    Алексей Пушков написал в своем микроблоге в Twitter, что ситуация в сирийской провинции Дейр эз-Зор накаляется с каждым денем.

    "Крайне опасная ситуация сложилась вокруг Дейр эз-Зора, где США помогают боевикам захватить месторождения нефти и газа. Новое поле битвы."

    Ранее военное ведомство России опубликовало кадры аэрофотосъемки позиций боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в северной части провинции Дейр эз-Зор. На опорных пунктах игиловцев расположились внедорожники «Хаммер», которые используют американские спецназовцы. На объектах не заметно следов штурма и последствий авиаударов.

    Военнослужащие США обеспечивают беспрепятственное продвижение курдских отрядов из состава оппозиционных «Сирийских демократических сил» (SDF) через районы, подконтрольные «Исламскому государству».

    В Минобороны РФ считают, что американцы чувствуют себя на территориях исламистов в полной безопасности и стараются обеспечить курдам и джихадистам захват нефтяных и газовых месторождений на восточном берегу провинции Дейр эз-Зор.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алексей пушков #игил #дейр эз-зор
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