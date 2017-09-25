Пушков: США помогают ИГИЛ захватывать месторождения нефти и газа в Дейр эз-Зоре

В Избранное

Москва, 25 сентября. Сенатор Алексей Пушков считает, что в Дейр эз-Зоре появилось новое поле битвы, а США решились на открытую поддержку «Исламского государства»2.

Алексей Пушков написал в своем микроблоге в Twitter, что ситуация в сирийской провинции Дейр эз-Зор накаляется с каждым денем.

"Крайне опасная ситуация сложилась вокруг Дейр эз-Зора, где США помогают боевикам захватить месторождения нефти и газа. Новое поле битвы."

Ранее военное ведомство России опубликовало кадры аэрофотосъемки позиций боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в северной части провинции Дейр эз-Зор. На опорных пунктах игиловцев расположились внедорожники «Хаммер», которые используют американские спецназовцы. На объектах не заметно следов штурма и последствий авиаударов.

Аэрофотосъемка районов дислокации ИГИЛ1 севернее г. Дейр-эз-Зор, где отчетливо видна техника спецназа США. Подробнее:https://t.co/tlMLIsYbRc pic.twitter.com/peSP49uaAN — Минобороны России (@mod_russia) September 24, 2017

Военнослужащие США обеспечивают беспрепятственное продвижение курдских отрядов из состава оппозиционных «Сирийских демократических сил» (SDF) через районы, подконтрольные «Исламскому государству».

В Минобороны РФ считают, что американцы чувствуют себя на территориях исламистов в полной безопасности и стараются обеспечить курдам и джихадистам захват нефтяных и газовых месторождений на восточном берегу провинции Дейр эз-Зор.

Крайне опасная ситуация сложилась вокруг Дейр эз-Зора, где США помогают боевикам захватить месторождения нефти и газа. Новое поле битвы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 25, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.