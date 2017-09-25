Донбасс: украинские силовики выпустили по ДНР более 25 боеприпасов за сутки

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Донецк, 25 сентября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили 25 мин по территории Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, под ударами артиллерии ВСУ оказались 10 населенных пунктов в районе Донецка и Мариуполя. Кроме того, украинские силовики вели минометный обстрел поселка Зайцево, который расположен на окраинах Горловки. В ходе обстрелов украинские силовики применяли минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее стало известно, что в результате двух взрывов в Донецке пострадал министр доходов и сборов Донецкой народной республики Александр Тимофеев, передает URA.RU.