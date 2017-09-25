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Общество
МВД предложило наказывать нарушителей ПДД на основании видео
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    МВД предложило наказывать нарушителей ПДД на основании видео

    16:41  25 Сентября 2017
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    МВД предложило наказывать нарушителей ПДД на основании видео

    Москва, 25 сентября. МВД предложило наказывать водителей за нарушения правил дорожного движения (ПДД) с помощью видеозаписей, представленных третьими лицами, сообщается на сайте правительства.

    Законопроект был одобрен комиссией по законопроектной деятельности правительства.

    В сообщении отмечается, что инспекторам ГИБДД приходится тратить много времени и сил для того, чтобы доказать факт нарушения ПДД. В частности, полицейские вынуждены вызывать сообщившего о нарушении, проверять по базам личность нарушителя, потом вызывать его для опроса, искать свидетелей. Все это нужно успеть сделать за два месяца.

    Новый законопроект призван решить эту проблему. Он позволит сотрудникам ГИБДД выносить постановления об административных наказаниях за нарушения ПДД без составления протокола, если они были сняты на видео, сообщает «Газета.Ru».

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    Автор: Алексей Громов
    #мвд #пдд
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