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Политика
Авиация НАТО за неделю 9 раз сопровождала самолеты РФ — Литва
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    Авиация НАТО за неделю 9 раз сопровождала самолеты РФ — Литва

    16:32  25 Сентября 2017
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    Авиация НАТО за неделю 9 раз сопровождала самолеты РФ — Литва

    Вильнюс, 25 сентября. ВВС НАТО не менее девяти раз поднимали в небо истребители для сопровождения российских  самолетов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.

    «Истребители ВВС НАТО 18-24 сентября девять раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения самолетов РФ», — говорится в сообщении.

    Авиация НАТО за неделю 9 раз сопровождала самолеты РФ — Литва

    Минобороны отмечает, что поводом для отправки истребителей стало появление в небе самолетов Ту-22 и Су-27, которые якобы не предоставили планы полетов и отключили радиолокационные автоответчики.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #минобороны #нато #литва #самолеты #сопровождение
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