Авиация НАТО за неделю 9 раз сопровождала самолеты РФ — Литва

В Избранное

Вильнюс, 25 сентября. ВВС НАТО не менее девяти раз поднимали в небо истребители для сопровождения российских самолетов. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства обороны Литвы.

«Истребители ВВС НАТО 18-24 сентября девять раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения самолетов РФ», — говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что поводом для отправки истребителей стало появление в небе самолетов Ту-22 и Су-27, которые якобы не предоставили планы полетов и отключили радиолокационные автоответчики.