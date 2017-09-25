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Лавров: В Сирии созданы условия для разгрома террористического очага
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    Лавров: В Сирии созданы условия для разгрома террористического очага

    16:24  25 Сентября 2017  /обновлено: 16:56  25 Сентября 2017
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    Лавров: В Сирии созданы условия для разгрома террористического очага

    Москва, 25 сентября. В Сирии созданы условия для скорейшей ликвидации очага терроризма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Созданы условия для скорейшей, окончательной ликвидации террористического очага для установления мира в Сирии», — сказал министр на приеме по случаю мусульманского Нового года.

    Лавров добавил, что его обнадеживает положительная динамика в обстановке на территории Сирии. В частности, в зонах деэскалации наблюдается существенное снижение уровня насилия. Кроме того, ведется восстановление разрушенных объектов.

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    Автор: Борис Любимов
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