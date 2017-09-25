Лавров: В Сирии созданы условия для разгрома террористического очага

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Москва, 25 сентября. В Сирии созданы условия для скорейшей ликвидации очага терроризма. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Созданы условия для скорейшей, окончательной ликвидации террористического очага для установления мира в Сирии», — сказал министр на приеме по случаю мусульманского Нового года.

Лавров добавил, что его обнадеживает положительная динамика в обстановке на территории Сирии. В частности, в зонах деэскалации наблюдается существенное снижение уровня насилия. Кроме того, ведется восстановление разрушенных объектов.