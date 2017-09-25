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Политика
Лавров объявил о встрече в формате «ШОС — Афганистан» 11 октября
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    Лавров объявил о встрече в формате «ШОС — Афганистан» 11 октября

    16:59  25 Сентября 2017
    35

    Лавров объявил о встрече в формате «ШОС — Афганистан» 11 октября

    Москва, 25 сентября. Заседание в формате «ШОС — Афганистан» пройдет 11 октября в Москве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Возобновляется работа контактной группы ШОС – Афганистан, — заявил министр иностранных дел России. — Ее заседание намечено на 11 октября в Москве».

    Лавров объявил о встрече в формате «ШОС — Афганистан» 11 октября

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс вслед за США планирует увеличить на несколько тысяч военных состав миссии по обучению афганских сил. Как передают амерканские СМИ, военный контингент США будет располагаться в Афганистане в течение долгого времени.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #афганистан #лавров #мид рф #шос
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