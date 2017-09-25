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Володин прокомментировал назначение врио губернатора Самарской области
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    Володин прокомментировал назначение врио губернатора Самарской области

    16:42  25 Сентября 2017
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    Володин прокомментировал назначение врио губернатора Самарской области

    Москва, 25 сентября. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров является профессиональным человеком, имеющим опыт работы в регионе и кругозор федерального политика.

    Так, комментируя назначение политика, Володин сказал: «Я за Самару радуюсь. Азаров — профессиональный человек».

    Спикер Госдумы добавил, что по совместной работе знает Азарова только с положительной стороны.

    Напомним, в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с Азаровым, по итогам которой он назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.

    Володин прокомментировал назначение врио губернатора Самарской области

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    Автор: Тимур Румянцев
    #азаров #володин
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