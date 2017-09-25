Володин прокомментировал назначение врио губернатора Самарской области

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Москва, 25 сентября. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров является профессиональным человеком, имеющим опыт работы в регионе и кругозор федерального политика.

Так, комментируя назначение политика, Володин сказал: «Я за Самару радуюсь. Азаров — профессиональный человек».

Спикер Госдумы добавил, что по совместной работе знает Азарова только с положительной стороны.

Напомним, в понедельник президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с Азаровым, по итогам которой он назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.