Рябков: Политические цели для США оказались важнее борьбы с терроризмом в Сирии

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Москва, 25 сентября. Москва встревожена тем, что действия США в Сирии не совпадают с заявлениями Вашингтона о заинтересованности в ликвидации террористической группировки «Исламское государство», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Рябков обратил внимание на парадокс в заявлениях американской стороны о необходимости борьбы с запрещенным в РФ «Исламским государством»2 (арабское название — ДАИШ) и действиями военных США в Сирии.

«Факт, к сожалению, налицо, и он очень тревожный, — констатировал российский дипломат. — А именно: мы убедились в очередной раз, что американская сторона, декларируя, вербально заявляя о том, что она заинтересована в ликвидации ИГИЛ1 и победе над террористами в Сирии, фактически некоторыми своими действиями демонстрирует обратное, что все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе».

Ранее Рябков констатировал, что гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличной политики Вашингтона в борьбе с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.