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Новости Сирии
Рябков: Политические цели для США оказались важнее борьбы с терроризмом в Сирии
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    Рябков: Политические цели для США оказались важнее борьбы с терроризмом в Сирии

    16:42  25 Сентября 2017
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    Рябков: Политические цели для США оказались важнее борьбы с терроризмом в Сирии

    Москва, 25 сентября. Москва встревожена тем, что действия США в Сирии не совпадают с заявлениями Вашингтона о заинтересованности в ликвидации террористической группировки «Исламское государство», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Рябков обратил внимание на парадокс в заявлениях американской стороны о необходимости борьбы с запрещенным в РФ «Исламским государством»2 (арабское название — ДАИШ) и действиями военных США в Сирии.

    «Факт, к сожалению, налицо, и он очень тревожный, — констатировал российский дипломат. — А именно: мы убедились в очередной раз, что американская сторона, декларируя, вербально заявляя о том, что она заинтересована в ликвидации ИГИЛ1 и победе над террористами в Сирии, фактически некоторыми своими действиями демонстрирует обратное, что все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе».

    Рябков: Политические цели для США оказались важнее борьбы с терроризмом в Сирии

    Ранее Рябков констатировал, что гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличной политики Вашингтона в борьбе с террористами.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #сирия #терроризм #рябков #борьба
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