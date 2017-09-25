Политолог: Бывший глава УЖД оказался в эпицентре борьбы за власть на Украине

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Бывший глава «Украинской железной дороги» (УЖД), польский топ-менеджер Войцех Балчун поделился подробностями своей работы на Украине. Он заявил, что в Киеве якобы все время ходил в бронежилете и считает большим успехом то, что ему вообще удалось вернуться с Украины живым.

Напомним, что Балчун подписал заявление о своем увольнении с поста главы УЖД в начале августа текущего года. Как сообщает газета «Известия», тогда же премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что глава УЖД принял это решение без чьего-либо давления. Тем не менее вскоре Балчун в спешке покинул Украину. 18 сентября 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прямо обвинил Балчуна в том, что тот бежал из страны.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что не все обвинения со стороны Балчуна следует принимать за чистую монету.

«Если он действительно ходил в пуленепробиваемом жилете, он делал это потому, что «наехал» со своими решениями на чьи-то коррупционные схемы. Это единственное логичное объяснение. Но вообще-то репутация у Балчуна ниже плинтуса, так что я не стал бы придавать особого внимания его словам. В Польше Балчун не пользовался хорошей деловой репутацией, на Украине чудом — хотя, конечно, не известно до конца, чудом или не чудом — получил хороший пост. Он зарабатывал дикие деньги в бедной стране. Он приехал на Украину сорвать куш, и куш он сорвал. Не знаю, поделился он этими деньгами с кем-то или нет, но, в любом случае, вся эта история очень плохо пахнет», — заявил Погребинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

Другой известный украинский политолог, глава Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив менее скептичен в отношении Балчуна.

«По слухам, он действительно находился едва ли не в эпицентре внутривластного конфликта за контроль над сверхкрупными теневыми прибылями «Украинской железной дороги». Правдивы ли эти слухи, и ходил ли он в бронежилете или с гитарой за спиной (Войцех Балчун является профессиональным рок-музыкантом — прим. ФАН), мне лично неизвестно. Но я допускаю, что из всех госкомпаний система железных дорог Украины — важнейший источник теневой прибыли в стране. Все время, что Балчун пребывал на посту главы УЖД, продолжался конфликт за контроль над этими сверхприбылями различных групп влияния внутри власти — прежде всего, «спонсоров» политической партии «Народный фронт» и людей президента Порошенко. Возможно, для Балчуна эта ситуация и была чем-то экстраординарным и чем-то за гранью», — отметил Павлив в беседе с ФАН.

Павлив также весьма скептически оценивает профессиональные качества Войцеха Балчуна как менеджера государственной собственности. Впрочем, конечно же, когда его приглашали на Украину из Польши, от Балчуна никто и не ждал, что он будет на самом деле управлять «Украинской железной дорогой».