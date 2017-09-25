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Политика
Политолог: Бывший глава УЖД оказался в эпицентре борьбы за власть на Украине
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    Политолог: Бывший глава УЖД оказался в эпицентре борьбы за власть на Украине

    16:52  25 Сентября 2017
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    Политолог: Бывший глава УЖД оказался в эпицентре борьбы за власть на Украине

    Бывший глава «Украинской железной дороги» (УЖД), польский топ-менеджер Войцех Балчун поделился подробностями своей работы на Украине. Он заявил, что в Киеве якобы все время ходил в бронежилете и считает большим успехом то, что ему вообще удалось вернуться с Украины живым.

    Напомним, что Балчун подписал заявление о своем увольнении с поста главы УЖД в начале августа текущего года. Как сообщает газета «Известия», тогда же премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что глава УЖД принял это решение без чьего-либо давления. Тем не менее вскоре Балчун в спешке покинул Украину. 18 сентября 2017 года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прямо обвинил Балчуна в том, что тот бежал из страны.

    Войцех Балчун

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что не все обвинения со стороны Балчуна следует принимать за чистую монету.

    «Если он действительно ходил в пуленепробиваемом жилете, он делал это потому, что «наехал» со своими решениями на чьи-то коррупционные схемы. Это единственное логичное объяснение. Но вообще-то репутация у Балчуна ниже плинтуса, так что я не стал бы придавать особого внимания его словам. В Польше Балчун не пользовался хорошей деловой репутацией, на Украине чудом — хотя, конечно, не известно до конца, чудом или не чудом — получил хороший пост. Он зарабатывал дикие деньги в бедной стране. Он приехал на Украину сорвать куш, и куш он сорвал. Не знаю, поделился он этими деньгами с кем-то или нет, но, в любом случае, вся эта история очень плохо пахнет», — заявил Погребинский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

    Михаил Погребинский

    Другой известный украинский политолог, глава Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив менее скептичен в отношении Балчуна.

    «По слухам, он действительно находился едва ли не в эпицентре внутривластного конфликта за контроль над сверхкрупными теневыми прибылями «Украинской железной дороги». Правдивы ли эти слухи, и ходил ли он в бронежилете или с гитарой за спиной (Войцех Балчун является профессиональным рок-музыкантом — прим. ФАН), мне лично неизвестно. Но я допускаю, что из всех госкомпаний система железных дорог Украины — важнейший источник теневой прибыли в стране. Все время, что Балчун пребывал на посту главы УЖД, продолжался конфликт за контроль над этими сверхприбылями различных групп влияния внутри власти — прежде всего, «спонсоров» политической партии «Народный фронт» и людей президента Порошенко. Возможно, для Балчуна эта ситуация и была чем-то экстраординарным и чем-то за гранью», — отметил Павлив в беседе с ФАН.

    Михаил Павлив

    Павлив также весьма скептически оценивает профессиональные качества Войцеха Балчуна как менеджера государственной собственности. Впрочем, конечно же, когда его приглашали на Украину из Польши, от Балчуна никто и не ждал, что он будет на самом деле управлять «Украинской железной дорогой».

    «По некоторым данным, 40% того времени, что он проработал на посту главы «Украинской железной дороги», Балчун провел в отпуске. Не знаю уж, стресс ли он там свой залечивал или же просто воспринимал работу на Украине как своеобразные сезонные заработки — как некое управленческое «заробитчанство». В любом случае, на посту главы УЖД он играл роль лишь некой вывески. Насколько он действительно близок к тому, чтобы повлиять на бизнес-процессы украинской системы железных дорог, остается загадкой. Но, вполне возможно, конфликт властных групп за контроль над железными дорогами мог затронуть и его», — подводит итог Михаил Павлив.

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    Автор: Иван Верихов
    #украина #порошенко #павлив #погребинский #омелян #железные дороги #балчун #украинская железная дорога #укрзализныци
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