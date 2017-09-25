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Новости Сирии
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Дейр эз-Зор: спецназ САА покидает северную часть провинции
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    Дейр эз-Зор: спецназ САА покидает северную часть провинции

    16:09  25 Сентября 2017
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    Дейр эз-Зор: спецназ САА покидает северную часть провинции

    Дейр эз-Зор, 25 сентября. Командование правительственных войск Сирии выводит спецподразделения для переброски на новые направления.

    Военные источники в Сирии сообщили, что командование Сирийской арабской армии приняло решение вывести большую часть отрядов специального назначения из северной части Дейр эз-Зора. Это сделано в связи с завершением зачистки всех населенных пунктов от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) на северо-западных берегах реки Евфрат, осуществленной при поддержке ВКС РФ.

    Предполагается, что спецназ потребуется на более актуальных направлениях на восточном берегу Евфрата для установления контроля над нефтяными месторождениями, на которые претендуют курды, а также в провинциях Хомс и Хама.

    Дейр эз-Зор: спецназ САА покидает северную часть провинции

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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